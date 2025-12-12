Микола Корецький
Україна, Світ, Соціальний захист

Доступна іпотека «єОселя» стала доступнішою для мобілізованих

Сьогодні, 13:03

 

Уряд розширив умови державної програми пільгової іпотеки

Кабмін ухвалив рішення, яке дозволить мобілізованим військовослужбовцям скористатися державною програмою доступної іпотеки «єОселя» на нових умовах. Відтепер за цією програмою можуть взяти іпотечний кредит за найнижчою процентною ставкою (3%), як ті військовослужбовці, що служить за контрактом, так і мобілізовані. Про це повідомили на «Урядовому порталі».

Постанова Кабміну № 856 внесла зміни до «Умов забезпечення приватним акціонерним товариством «Українська фінансова житлова компанія» доступного іпотечного кредитування громадян України». Вони передбачають зниження ставки для мобілізованих військовослужбовців до 3%. Раніше взяти кредит на житло на таких умовах могли медики, педагоги, науковці, військовослужбовці за контрактом та правоохоронці. А для мобілізованих військовослужбовців діяли базові умови — 7% річних.

Крім того, встановлені чіткі ліміти на площу житла, щоб програма залишалася соціально орієнтованою: на квартиру — до 115,5 м², а на будинок — до 125,5 м². Ці ліміти є фіксованими та застосовуються незалежно від того, скільки осіб у сім'ї.

— За роки робити програми ми бачимо: попри війну, українці хочуть і готові купувати власне житло вдома — в Україні. Ми постійно оновлюємо умови програми під реалії часу… Рішення уряду дозволить військовим, які мобілізувалися, оформлювати іпотеку під 3% замість 7%. Таким чином створюємо рівні можливості — як для мобілізованих, так і для тих, хто служить за контрактом, — наголосила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Вона повідомила, що уже 21 864 українські родини отримали власну домівку завдяки пільговій іпотеці «єОселя». Сумарно вони одержали кредитів на 37,4 млрд грн. Зокрема, 6438 військових та ветеранів війни змогли придбати житло завдяки цій програмі. 

Програма «єОселя» є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року. Банками-партнерами «єОселі» є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK та Радабанк.

Нагадаємо, у вересні ми повідомляли, що за програмою «єОселя» набув чинності механізм компенсації для ВПО та мешканців прифронтових територій.

У серпні «Кременчуцький Телеграф» писав, що Полтавська область стала десятим регіоном, в якому місцева влада запровадила часткову компенсацію в рамках державної програми «єОселя».

У липні ми повідомляли, що за три роки дії програми доступного іпотечного кредитування «єОселя» близько 18 тисяч українців вже нею скористалися. Загальна сума виданих кредитів на той час перевищила 30 млрд грн.

Два роки тому ми пояснювали, куди треба звернутися, якщо бажаєте оформити іпотеку «єОселя».

Автор: Віктор Крук
Теги: Кабмін єОселя мобілізовані військовослужбовці
