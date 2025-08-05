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Полтавщина долучилась до програми компенсації «єОселя»: хто отримає 3% знижки

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 0

Як податися і хто має право

Полтавська область стала десятим регіоном, в якому місцева влада запровадила часткову компенсацію в рамках державної програми «єОселя», повідомляє пресслужба Укрфінжитла.

Відтепер військовослужбовці ЗСУ за контрактом, учасники бойових дій, ветерани війни та люди з інвалідністю внаслідок війни зможуть отримати знижку — 3% річних за іпотекою компенсує обласна влада.

Щоб скористатися компенсацією, під час подання заявки через застосунок «Дія» необхідно обрати один з банків-партнерів: Укргазбанк, Ощадбанк або ПриватБанк.

Схожі програми вже діють у Сумській, Харківській, Закарпатській, Одеській, Львівській, Чернівецькій, Миколаївській областях, а також у Кривому Розі та Тернополі.

За інформацією Укрфінжитла, загалом понад тисяча позичальників по всій Україні вже скористались місцевими програмами компенсації.

Нагадаємо, що за три роки дії програми «єОселя» понад 16 тисяч українців отримали кредити на житло. Державна програма «єОселя» дозволяє придбати житло в кредит на пільгових умовах для військових, медиків, освітян і переселенців. Раніше Полтавщина вже входила до переліку активних учасників програми без відсоткової компенсації.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: єОселя іпотека пільговий кредит
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