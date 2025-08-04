Прокуратура вимагає від Глобинської міськради відшкодувати понад 122 тисяч гривень за незаконне сміттєзвалище

Глобинська окружна прокуратура звернулась до Господарського суду Полтавської області з вимогою стягнути з виконкому Глобинської міськради понад 122 тис. грн. Йдеться про відшкодування шкоди, завданої довкіллю через несанкціоноване сміттєзвалище.
Як повідомили у прокуратурі, у 2024 році неподалік села Ламане Кременчуцького району виявили сміттєзвалище, що діє ще з 2002-го. Екологи провели огляд території й оцінили завдані збитки у 122 411 грн.
Згідно із законом, саме виконавчі органи місцевого самоврядування відповідають за ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ у межах громад. Оскільки смітник досі не прибрали, прокуратура подала позов до суду.
Нагадаємо, що через через пожежі на сміттєзвалищі у Макухівці екопрокуратура вимагає стягнути з КАТП майже 10 мільйонів гривень.
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