Прокуратура вимагає від Глобинської міськради відшкодувати понад 122 тисяч гривень за незаконне сміттєзвалище

Вчора, 21:01 Переглядів: 99

Смітник у селі Ламане функціонує з 2002 року й шкодить довкіллю

Глобинська окружна прокуратура звернулась до Господарського суду Полтавської області з вимогою стягнути з виконкому Глобинської міськради понад 122 тис. грн. Йдеться про відшкодування шкоди, завданої довкіллю через несанкціоноване сміттєзвалище.

Як повідомили у прокуратурі, у 2024 році неподалік села Ламане Кременчуцького району виявили сміттєзвалище, що діє ще з 2002-го. Екологи провели огляд території й оцінили завдані збитки у 122 411 грн.

Згідно із законом, саме виконавчі органи місцевого самоврядування відповідають за ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ у межах громад. Оскільки смітник досі не прибрали, прокуратура подала позов до суду.

Нагадаємо, що через через пожежі на сміттєзвалищі у Макухівці екопрокуратура вимагає стягнути з КАТП майже 10 мільйонів гривень.