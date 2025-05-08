Через пожежі на сміттєзвалищі у Макухівці екопрокуратура вимагає стягнути з КАТП майже 10 мільйонів гривень

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 59

Позов до полтавського комунального підприємства стосується збитків від неорганізованих викидів у повітря

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Полтавщини подали до Господарського суду Полтавської області позов проти Полтавського КАТП-1628. Вимога — стягнути майже 10 мільйонів гривень шкоди, завданої довкіллю внаслідок пожеж на сміттєзвалищі у селі Макухівка. Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Що відомо:

Макухівське сміттєзвалище перебуває на балансі КАТП-1628;

У 2024 році через порушення норм пожежної та техногенної безпеки на звалищі неодноразово виникали пожежі;

Це призвело до неорганізованих викидів забруднюючих речовин в атмосферу;

Розмір збитків для довкілля оцінили у майже 10 млн грн.

Позов подано в інтересах держави, в особі Державної екологічної інспекції Центрального округу. Суд уже відкрив провадження у справі.