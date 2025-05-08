Через пожежі на сміттєзвалищі у Макухівці екопрокуратура вимагає стягнути з КАТП майже 10 мільйонів гривень

Позов до полтавського комунального підприємства стосується збитків від неорганізованих викидів у повітря
Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Полтавщини подали до Господарського суду Полтавської області позов проти Полтавського КАТП-1628. Вимога — стягнути майже 10 мільйонів гривень шкоди, завданої довкіллю внаслідок пожеж на сміттєзвалищі у селі Макухівка. Про це повідомила пресслужба прокуратури.
Що відомо:
Позов подано в інтересах держави, в особі Державної екологічної інспекції Центрального округу. Суд уже відкрив провадження у справі.
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