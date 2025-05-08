Жительку Кременчука номінують на звання «Мати-героїня»

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 267

У родині жінки п’ятеро дітей, двоє з яких — неповнолітні

Кременчук висуває кандидатуру місцевої жительки, 47-річної Оксани Каргіної для присвоєння почесного звання України «Мати-героїня». Про це стало відомо із проєкту рішення Кременчуцької міської ради.

У документі зазначено, що у шлюбі із чоловіком Оксана народила та виховує п’ятьох дітей, двоє з яких наразі неповнолітні. Минулого тижня комісія при виконавчому комітеті міськради одноголосно погодила кандидатуру жінки на присвоєння цього звання.

Тепер рішення мають ухвалити депутати міської ради на найближчому засіданні сесії. Після цього клопотання від Кременчуцької міськради щодо присвоєння почесного звання «Мати-героїня» багатодітній матері Оксані Каргіній направлять до Полтавської облвійськадміністрації.

Нагадаємо, торік п’ять жінок із Кременчуцького району отримали почесне звання «Мати-героїня».