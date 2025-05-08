ППО збила ракету над Полтавщиною: пошкоджені будинки, обійшлося без жертв (доповнено)

Сьогодні, 19:48 Переглядів: 1 032

8 травня, близько 19.45, на Полтавщині чули вибухи. Очевидці у соцмережах повідомляють, що гриміло поруч із Лохвицею.

Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу ракетного удару.

Виконувачка обов'язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова о 19.44 закликала усіх залишатись в укриттях до відбою.

Офіційної інформації про влучання від облвійськадміністрації поки не надходило.

Доповнено:

Як о 21.43 повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут, під час останньої повітряної тривоги у Миргородському районі працювала ППО.

Унаслідок збиття російської ракети вибуховою хвилею було пошкоджено покрівлі та скління приватних будинків. Обійшлося без жертв та постраждалих.