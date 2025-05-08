8 травня, близько 19.45, на Полтавщині чули вибухи. Очевидці у соцмережах повідомляють, що гриміло поруч із Лохвицею.
Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу ракетного удару.
Виконувачка обов'язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова о 19.44 закликала усіх залишатись в укриттях до відбою.
Офіційної інформації про влучання від облвійськадміністрації поки не надходило.
Як о 21.43 повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут, під час останньої повітряної тривоги у Миргородському районі працювала ППО.
Унаслідок збиття російської ракети вибуховою хвилею було пошкоджено покрівлі та скління приватних будинків. Обійшлося без жертв та постраждалих.
Нагадаємо, вранці 7 травня у Кременчуцькому районі кілька разів чули вибухи, а Повітряні сили України періодично повідомляли про рух безпілотників у області. У Глобинській громаді один з безпілотників впав на будинки. Постраждали 25 будівель.
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