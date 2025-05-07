Унаслідок російської атаки у Глобиному пошкоджено будівлі 25 місцевих жителів — КРВА

Нині на місці події працює команда гуманітарного центру «Проліска — Кременчук», яка надає постраждалим людям первинну матеріальну та психологічну допомогу
У місті Глобине уламки безпілотників пошкодили приватні будинки та господарчі споруди 25 місцевих жителів. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації.
Внаслідок російської атаки виникла пожежа, яку вже ліквідували. Постраждалих немає, стверджують у КРВА.
Нині на місці події працює команда гуманітарного центру «Проліска — Кременчук», яка надає постраждалим людям первинну матеріальну та психологічну допомогу: плівку і брезенти для тимчасового укриття пошкоджених вікон і дахів, а також консультації щодо отримання грошової чи інших видів підтримки.
Нагадаємо, вранці 7 травня у Кременчуцькому районі кілька разів чули вибухи, а Повітряні сили України періодично повідомляли про рух безпілотників у області. Як повідомили у Полтавській облвійськадміністрації о 12.12, у Глобинській громаді працювали сили та засоби ППО. Один з безпілотників впав на будинок в громаді. Тоді повідомляли про 23 зруйновані споруди.
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