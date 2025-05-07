Унаслідок російської атаки у Глобиному пошкоджено будівлі 25 місцевих жителів — КРВА

Сьогодні, 18:13 Переглядів: 384

Нині на місці події працює команда гуманітарного центру «Проліска — Кременчук», яка надає постраждалим людям первинну матеріальну та психологічну допомогу

У місті Глобине уламки безпілотників пошкодили приватні будинки та господарчі споруди 25 місцевих жителів. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації.

Внаслідок російської атаки виникла пожежа, яку вже ліквідували. Постраждалих немає, стверджують у КРВА.

Нині на місці події працює команда гуманітарного центру «Проліска — Кременчук», яка надає постраждалим людям первинну матеріальну та психологічну допомогу: плівку і брезенти для тимчасового укриття пошкоджених вікон і дахів, а також консультації щодо отримання грошової чи інших видів підтримки.