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Жителям Глобиного, чиї будинки постраждали внаслідок падіння «шахеда», допомагають ліквідовувати пошкодження

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 268

 

Постраждалим надали необхідну матеріальну та психологічну допомогу

Жителям Глобиного, чиї будинки постраждали внаслідок падіння «шахеда» 7 травня, надають усю необхідну допомогу для ліквідації наслідків руйнувань. Про це повідомив начальник Кременчуцької райвійськадміністрації Олександр Аленін.

За попередніми даними, пошкоджень зазнали 11 приватних будинків та 12 господарчих споруд. Серед громадян, попередньо, ніхто не постраждав.

 

На місці події із постраждалими працювали представники гуманітарного центру «Проліска — Кременчук». 

Фахівці «Проліски» надають постраждалим людям первинну матеріальну та психологічну допомогу: плівку і брезенти для тимчасового укриття пошкоджених вікон і дахів, а також консультації щодо отримання грошової чи інших видів підтримки, — зазначив Аленін.

 

Відомо, що допомогу уже отримали усі постраждалі домогосподарства — це загалом 25 осіб.

Нагадаємо, що зранку у Кременчуцькому районі кілька разів чули вибухи, а Повітряні сили України періодично повідомляли про рух безпілотників у області.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Олександр Аленін
Теги: Глобине Шахеди атака пошкоджене житло
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