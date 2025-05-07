Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У четвер, 8 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Експресівська, 1–48
вул. Полковника Оксанченка, 2
вул. Андрія Ізюмова
вул. Ананія Размислова
вул. Барвінкова
вул. Бажана
вул. Бориса Чичибабіна
вул. Броніслава Урбанського
вул. Бузкова
вул. Вадима Кришталя
вул. Василя Симоненка (2 рази)
вул. Віктора Баранова
вул. Віри Холодної
вул. Володимира Винниченка
вул. Газопровідна
вул. Горліс-Горського
вул. Данила Галицького
вул. Експресівська
вул. Івана Нагнибіди
вул. Ігоря Сікорського
вул. Кавалерійська
вул. Кобзарська
вул. Козацька
вул. Комишанська
вул. Марка Вовчка
вул. Марка Кропивницького
вул. Миколи Міхновського
вул. Михайла Грушевського
вул. Михайла Калачевського
вул. Мрії
вул. Ніни Крюкової
вул. Новомиргородська
вул. Олександра Чайки
вул. Олени Пчілки
вул. Підводника Коваленка
вул. Полковника Оксанченка
вул. Ракетна
вул. Рокитнянська
вул. Северина Наливайка
вул. Сергія Кульчицького
вул. Соснівська
вул. Хімічна
вул. Хортицька
вул. Якова Петруся
пров. Андрія Ізюмова
пров. Ананія Размислова
пров. Григорія Ашкаренка
пров. Давида Гурамішвілі
пров. Ємельяненко
пров. Караванний
пров. Князя Вітовта
пров. Микити Клєцкова
пров. Полтавський
пров. Фізкультурний
пров. Якова Петруся
просп. Лесі Українки
просп. Полтавський
туп. Бажана
туп. Данила Апостола
туп. Газопровідний
туп. Глобинський
туп. Івана Айвазовського
туп. Кармелюка
туп. Кременецький.
вул. Віри Холодної, 33–62
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Ірпінська, 7–14
вул. Кавалерійська, 1/56–11А
вул. Олександрійська, 28–89
вул. Платухіна, 20–37
вул. Романа Шухевича, 11–36
пров. Транспортний, 1–28
пров. Чорнобаївський, 40А, 60Б
пров. Шкільний, 18/5
туп. Юннатів, 1–7
вул. Господарська, 1–38, 6–38
пров. Господарський, 3–10А, 5–10А
вул. Максима Кривоноса, 20/1, 25, 26–40, 41/2–92, 52–75А
пров. Композитора Вербицького, 1, 2Б–16, 3А, 5
вул. Івана Дзюби, 3–36
вул. Івана Багряного, 1/39, 3–21
вул. Льва Орнштейна, 1/7–8
вул. Нижня, 1–28
вул. Дружинницька, 1–33
вул. Паризька, 2/32–12, 14/35
пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2
пров. Марії Примаченко, 2–25
пров. Новогеоргієвський, 10А
пров. Південний, 1/29–26
пров. Фізкультурний, 1А–22
пров. Шосейний, 8, 10
туп. Миколи Сціборського, 7
вул. Рєпіна, 1/30–20/26, 2/26–8
вул. Щаслива, 2–40, 33
пр. 1-й Кохнівський, 3–7/7
пр. 2-й Кохнівський, 3–10
пр. 3-й Кохнівський, 4–18
туп. 1-й Парковий, 3–8
туп. 2-й Парковий, 3–8/2
вул. Вагонна, 10–32
пров. Деповський, 1–23
вул. Житлобудівна, 3/20–25Г
пров. Житлобудівний, 2/34–16
пр. Житлобудівний, 3–20/11
вул. Кохнівська, 63–108
пров. Межовий, 9, 23
пр. Зональний, 2–7
пр. Зональний
просп. Полтавський, 5–44/2
вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9
вул. Василя Стуса, 18–31/35
вул. Григорія Чуркіна, 2–7
пров. Космічний, 3–14
пров. Лікаря Самойловича, 12–37.
вул. Горліса-Горського, 3–10
вул. Джерельна, 3–19
вул. Київська, 64–121
вул. Каштанова, 1–22
вул. Козацька, 61/31–94А
вул. Сергія Кульчинського, 16–49
вул. Ярова, 1–7
пров. Вербовий, 2, 4
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
пров. Рівненський, 13А–25
просп. Лесі Українки, 11, 104, 110, 118
просп. Лесі Українки
просп. Полтавський, 277/2–281
просп. Полтавський
туп. Степовий, 1–9
туп. Урожайний, 2
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
вул. Євгена Патона, 25
вул. Олексія Древаля, 182/1–186
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
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