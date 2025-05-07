Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У четвер, 8 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00:

  • вул. Експресівська, 1–48

  • вул. Полковника Оксанченка, 2

  • вул. Андрія Ізюмова

  • вул. Ананія Размислова

  • вул. Барвінкова

  • вул. Бажана

  • вул. Бориса Чичибабіна

  • вул. Броніслава Урбанського

  • вул. Бузкова

  • вул. Вадима Кришталя

  • вул. Василя Симоненка (2 рази)

  • вул. Віктора Баранова

  • вул. Віри Холодної

  • вул. Володимира Винниченка

  • вул. Газопровідна

  • вул. Горліс-Горського

  • вул. Данила Галицького

  • вул. Експресівська

  • вул. Івана Нагнибіди

  • вул. Ігоря Сікорського

  • вул. Кавалерійська

  • вул. Кобзарська

  • вул. Козацька

  • вул. Комишанська

  • вул. Марка Вовчка

  • вул. Марка Кропивницького

  • вул. Миколи Міхновського

  • вул. Михайла Грушевського

  • вул. Михайла Калачевського

  • вул. Мрії

  • вул. Ніни Крюкової

  • вул. Новомиргородська

  • вул. Олександра Чайки

  • вул. Олени Пчілки

  • вул. Підводника Коваленка

  • вул. Полковника Оксанченка

  • вул. Ракетна

  • вул. Рокитнянська

  • вул. Северина Наливайка

  • вул. Сергія Кульчицького

  • вул. Соснівська

  • вул. Хімічна

  • вул. Хортицька

  • вул. Якова Петруся

  • пров. Андрія Ізюмова

  • пров. Ананія Размислова

  • пров. Григорія Ашкаренка

  • пров. Давида Гурамішвілі

  • пров. Ємельяненко

  • пров. Караванний

  • пров. Князя Вітовта

  • пров. Микити Клєцкова

  • пров. Полтавський

  • пров. Фізкультурний

  • пров. Якова Петруся

  • просп. Лесі Українки

  • просп. Полтавський

  • туп. Бажана

  • туп. Данила Апостола

  • туп. Газопровідний

  • туп. Глобинський

  • туп. Івана Айвазовського

  • туп. Кармелюка

  • туп. Кременецький.

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Віри Холодної, 33–62

  • вул. Горліс-Горського, 3–10

  • вул. Ірпінська, 7–14

  • вул. Кавалерійська, 1/56–11А

  • вул. Олександрійська, 28–89

  • вул. Платухіна, 20–37

  • вул. Романа Шухевича, 11–36

  • пров. Транспортний, 1–28

  • пров. Чорнобаївський, 40А, 60Б

  • пров. Шкільний, 18/5

  • туп. Юннатів, 1–7

  • вул. Господарська, 1–38, 6–38

  • пров. Господарський, 3–10А, 5–10А

  • вул. Максима Кривоноса, 20/1, 25, 26–40, 41/2–92, 52–75А

  • пров. Композитора Вербицького, 1, 2Б–16, 3А, 5

  • вул. Івана Дзюби, 3–36

  • вул. Івана Багряного, 1/39, 3–21

  • вул. Льва Орнштейна, 1/7–8

  • вул. Нижня, 1–28

  • вул. Дружинницька, 1–33

  • вул. Паризька, 2/32–12, 14/35

  • пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2

  • пров. Марії Примаченко, 2–25

  • пров. Новогеоргієвський, 10А

  • пров. Південний, 1/29–26

  • пров. Фізкультурний, 1А–22

  • пров. Шосейний, 8, 10

  • туп. Миколи Сціборського, 7

  • вул. Рєпіна, 1/30–20/26, 2/26–8

  • вул. Щаслива, 2–40, 33

  • пр. 1-й Кохнівський, 3–7/7

  • пр. 2-й Кохнівський, 3–10

  • пр. 3-й Кохнівський, 4–18

  • туп. 1-й Парковий, 3–8

  • туп. 2-й Парковий, 3–8/2

  • вул. Вагонна, 10–32

  • пров. Деповський, 1–23

  • вул. Житлобудівна, 3/20–25Г

  • пров. Житлобудівний, 2/34–16

  • пр. Житлобудівний, 3–20/11

  • вул. Кохнівська, 63–108

  • пров. Межовий, 9, 23

  • пр. Зональний, 2–7

  • пр. Зональний

  • просп. Полтавський, 5–44/2

  • вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9

  • вул. Василя Стуса, 18–31/35

  • вул. Григорія Чуркіна, 2–7

  • пров. Космічний, 3–14

  • пров. Лікаря Самойловича, 12–37.

З 8.00 до 20.00:

  • вул. Горліса-Горського, 3–10

  • вул. Джерельна, 3–19

  • вул. Київська, 64–121

  • вул. Каштанова, 1–22

  • вул. Козацька, 61/31–94А

  • вул. Сергія Кульчинського, 16–49

  • вул. Ярова, 1–7

  • пров. Вербовий, 2, 4

  • пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3

  • пров. Рівненський, 13А–25

  • просп. Лесі Українки, 11, 104, 110, 118

  • просп. Лесі Українки

  • просп. Полтавський, 277/2–281

  • просп. Полтавський

  • туп. Степовий, 1–9

  • туп. Урожайний, 2

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Олексія Древаля, 182/1–186

  • пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключень відключення електроенергії
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