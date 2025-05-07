Понад 900 абонентів залишилися без світла через падіння уламків БпЛА у Полтавському районі

Увечері 7 травня під час повітряної тривоги в Полтавському районі спрацювала протиповітряна оборона. Як повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут, унаслідок падіння уламків російського безпілотника сталося аварійне відключення електроенергії.
Без світла залишилося понад 900 побутових абонентів.
Що відомо:
Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, вранці 7 травня у Кременчуцькому районі кілька разів чули вибухи, а Повітряні сили України періодично повідомляли про рух безпілотників у області. У Глобинській громаді один з безпілотників впав на будинки. Постраждали 25 будівель.
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