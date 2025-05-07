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Понад 900 абонентів залишилися без світла через падіння уламків БпЛА у Полтавському районі

Сьогодні, 20:39 Переглядів: 22

 Працювала ППО

Увечері 7 травня під час повітряної тривоги в Полтавському районі спрацювала протиповітряна оборона. Як повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут, унаслідок падіння уламків російського безпілотника сталося аварійне відключення електроенергії.

Без світла залишилося понад 900 побутових абонентів.

Що відомо:

  • Пошкоджена лінія електропередач;
  • Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання;

Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, вранці 7 травня у Кременчуцькому районі кілька разів чули вибухи, а Повітряні сили України періодично повідомляли про рух безпілотників у області. У Глобинській громаді один з безпілотників впав на будинки. Постраждали 25 будівель.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: архів Телеграфа/ілюстративне
Теги: дрони ППО наслідки атаки
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