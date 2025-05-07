7 травня, близько 7.20, у Кременчуцькому районі чули вибухи. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.
Повітряна тривога в області триває з 1.00. Відтоді Повітряні сили України повідомляють про рух безпілотників на Полтавщині.
Офіційної інформації про влучання від облвійськадміністрації поки не надходило.
Нагадаємо, що напередодні збитий дрон на Полтавщині поцілив у будинок, а також на Лубенщині уламок дрона, що застряг на дротах, знеструмив 20 абонентів. Після падіння безпілотника спалахнула пожежа на болотах.
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