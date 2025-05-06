На Полтавщині після падіння безпілотника спалахнула пожежа на болотах

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Загалом за останні три дні в лісах Полтавської області сталося сім пожеж

На Полтавщині після падіння уламків російського безпілотника спалахнула пожежа в осиковій рослинності на болотах. Про це повідомили у філії «Слобожанський лісовий офіс» 5 травня.

Загоряння охопило площу 0,1 гектара.

Загалом за останні три дні в лісах Полтавської області сталося сім пожеж. Наймасштабніша — у Рублівському лісництві, де вигоріло 16,6 гектара лісу. До гасіння залучили понад десять одиниць техніки лісового господарства та рятувальників — пожежу ліквідували.

У зв’язку з високим рівнем пожежної небезпеки, вітряною погодою та недотриманням правил поводження з вогнем, у регіоні діє заборона на відвідування лісів.

Нагадаємо, за словами начальника Кременчуцького районного управління ДСНС Олексія Стеценка, внаслідок збройної агресії РФ на території Кременчуцького району протягом минулого року сталось 23 пожежі. А з початку 2025-го зафіксували вже 6 пожеж, спричинених ворожими атаками.