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«Винні у трагедії мають понести відповідальність»: продовження справи щодо відшкодування збитків від падіння дерева у дитсадку

Сьогодні, 16:19 Переглядів: 608 Коментарів: 1

 

На слуханні із вступними промовами виступили представники позивачів і відповідачів, а також представники третіх сторін. Серед відповідачів ніхто не знає, хто мав доглядати та на чиєму балансі перебувало дерево, яке у жовтні 2021 року впало на двох дітей у дитсадку №19

У стінах Автозаводського районного суду Кременчука продовжується слухання цивільного позову щодо про відшкодування шкоди за позовом батьків хлопчика, який травмувався у жовтні 2021 року на території дитсадка № 19, коли на дітей під час прогулянки впало дерево під головуванням судді Андрієць.

На засідання не з’явилися треті сторони Коломойченко та Усанова, хоча й були попереджені про дату слухання. Не прибула і колишня директорка дитсадка Гладенька, яка у цій справі теж є третьою стороною, проте її інтереси представляв адвокат Сьоря.

Під час слухання із вступними промовами виступили представники сторін.

Так адвокатка Маслова, яка представляє інтереси позивачів, заявила, що у потерпілих немає бажання нажитися завдяки відшкодуванню збитків за скоєне — вони лиш прагнуть визначити юридичну відповідальність відповідачів та «щоб винні у трагедії понесли відповідальність».

 

Після виступу Маслової слово взяв ще один представник потерпілих, адвокат Галінкін. Він зауважив, що до настання трагедії призвела тривала та послідовна бездіяльність відповідачів. А також наголосив, що в інших країнах після подібних випадків усі причетні до справи посадовці звільнилися б.

Далі зі вступними промовами виступили представники відповідачів — Кременчуцької міськради та виконавчого комітету, закладу дошкільної освіти № 19, департаменту житлово-комунального господарства, комунального підприємства «Благоустрій Кременчука», департаменту освіти міста, а також представники третіх сторін.

 

Усі відповідачі заявляють, що станом на жовтень 2021 року каштан, який упав на дітей, не перебував на балансі жодної з установ. Також відповідачі перекладали відповідальність на іншу сторону стосовно того, хто ж має слідкувати за станом дерев не території закладу освіти. І, відповідно, усі відповідачі вважають, що на них не може бути покладено відшкодування збитків за завдану шкоду потерпілим.

Представник Панащук, яка працювала у дитсадку завідувачкою господарства, адвокат Ульянов, заявив, що він не хоче, аби його клієнтку, яка виступає обвинуваченою у кримінальній справі, робили винною ще й тут. Також він під час виступу назвав цю справу «заполітизованою».

Вислухавши виступи усіх сторін суддя Андрієць оголосила перерву у засіданні і призначила наступне слухання на 6 червня.

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Відшкодування збитків за травмування від падіння дерева у дитсадку: суд закрив підготовче засідання

Відмова у долученні доказів та відсутність третьої сторони: суд щодо відшкодування збитків за травмування від падіння дерева у дитсадку

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Автор: Яна Гудзь
Теги: суд судова справа падіння дерев травмований відшкодування дитсадок
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Коментарі: 1

295
ulyanov:
Сьогодні, 17:56

Трошки перекручено мою позицію.

Ця трагедія має особливість: гілка дерева впала під час міцного вітру, сила якого становила 7-8 балів за шкалою Бофорту. Такий вітер ламає гілки і здорових дерев.
Отже, трагедія сталась внаслідок сильного пориву вітру, який міг зламати як хвору, так і здорову гілку. Тобто, прямою причиною трагедії був вітер, а не недбале ставлення до своїх обовязків завгоспа дитячого садка.

Суть моєї промови зводилась до того, щоби суд в своєму рішенні в цивільній справі  вирішив саме цивільні питання: з якої юридичної особи стягнути шкоду і в якому розмірі  і не вирішував питання, які має вирішувати лише кримінальний суд - чи винна саме завгосп в тому, що сталось.


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