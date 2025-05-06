Полтавця засудили до 5 років за домашнє насильство і крадіжки

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 180

Жителя Полтави засудили до 5 років позбавлення волі за систематичне домашнє насильство та повторні крадіжки, вчинені під час воєнного стану. Про це повідомили в Полтавській окружній прокуратурі.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 126-1 та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Обвинувачення підтримували ювенальні прокурори.

Чоловік регулярно знущався з колишньої співмешканки та малолітнього сина: кричав, лаявся, погрожував фізичною розправою.

У квітні 2024 року вкрав ноутбук з орендованої жінкою квартири та здав в ломбард. Отримані гроші витратив на власні потреби.

Також викрав будівельні інструменти з гаража, де мав виконувати ремонт на замовлення власниці.

Засуджений повністю визнав вину. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, за минулий рік у Кременчуці правоохоронці винесли 498 заборонних приписів щодо кривдників, які вчиняли домашнє насильство.