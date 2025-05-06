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На Деївській горі хочуть збудувати майданчик для безпечного зберігання відходів: які ще проєкти замовило КАТП

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 152

Додамо, що Кременчук став одним із чотирьох міст України, які братимуть участь у пілотному проєкті по впровадженню європейської системи управління відходами

Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628 з початку року оголосило ряд тендерів, що стосуються робіт на Деївській горі. Зокрема, у травні підприємство замовило розроблення проєктно-кошторисної документації з проходженням експертизи щодо будівництва майданчика для тимчасового безпечного зберігання відходів руйнувань будівель та споруд на Деївському сміттєзвалищі. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

Розробку замовили у проєктного центру «ПКД» за 41 тисячу гривню. Попередня вартість будівництва майданчика може становити 425 тисяч гривень, про що вказано у проєкті «ПКД». 

Наприкінці березня КАТП замовило розробку проєкту землеустрою щодо рекультивації порушених земель та план припинення експлуатації полігону підприємства за 164 тисячі гривні. 

Також у лютому підприємство замовляло обстеження ґрунтів на Деївській горі та контроль за якістю підземних вод

Нагадаємо, Кременчук став одним із чотирьох міст України, які братимуть участь у пілотному проєкті по впровадженню європейської системи управління відходами. 

У межах цього пілотного проєкту планується реновація Деївського звалища та впорядкування поводження з побутовими відходами у Кременчуці. Крім цього, передбачені обмін досвідом із подібними організаціями з управління відходами у Швеції та інших країнах, а також випробування інноваційних моделей управління відходами: сортування, збирання та обробки відходів у місці їх утворення.

Меморандум щодо співпраці Кременчук підписав із Шведською асоціацією місцевих влад та регіонів і Шведською асоціацією з управління відходами та переробки.

Що передувало

Розмови про реновацію Деївського звалища почалися ще на початку року. Тоді міський голова Віталій Малецький анонсував впровадження у місті пілотного проєкту в рамках шведсько-української програми «Посилення управління побутовими відходами в Україні» (WM4U). Цей проєкт передбачає, що Деївське звалище зможе працювати ще кілька десятків років, якщо на тому місці проведуть рекультивацію та поглиблять процес перероблювання сміття. Якщо ж при цьому у місті запрацює сміттєпереробний завод, то місто вийде на той рівень, «що нам вистачить цієї площі назавжди», додав мер.

Додамо, що у жовтні Полтавська обласна військова адміністрація розповіла, що шведи допоможуть Полтавщині у впровадженні дієвої системи управління відходами. За словами заступника начальника ОВА Богдана Корольчука, область вже визначила чотири земельні ділянки для розміщення сучасних потужностей, серед них — Кременчуцька громада. Населені пункти обиралися максимально логістично та з урахуванням генерації твердих побутових відходів та кількості населення в радіусі 50-70 км.

В ОВА зазначили, що першим кроком до втілення цих планів стало підписання минулого року Меморандуму про співпрацю та партнерство між Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та облдержадміністрацією

Зазначимо, що у грудні 2023 року у Кременчуці представили концепцію можливого сміттєпереробного заводу, який хочуть звести у мікрорайоні Молодіжний. Як раніше розповідав міський голова Віталій Малецький, у Кременчуці планується сортування відходів, підготовка RDF (процес перетворення твердих побутових відходів на альтернативне паливо — ред.) і перевезення на центральний завод кластера. 

«Кременчуцький Телеграф» пояснював, чи може завод спровокувати створення другого сміттєзвалища в місті, чи є ризики для безпечного життя мешканців мікрорайону Молодіжний, та чому його будівництво необхідне області в цілому. 

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Автор: Телеграф
Теги: КАТП 1628 Деївське звалище
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