Президент вручив бойовий прапор 116-й бригаді: вшанування героїв у День піхоти

Бригада, що входить до складу 10-го армійського корпусу, отримала відзнаку за мужність і стійкість на полі бою
У День піхоти ЗСУ, 6 травня, Президент Володимир Зеленський провів зустріч із воїнами, родинами загиблих та командирами підрозділів. Під час церемонії 116-та окрема механізована бригада 10-го армійського корпусу отримала бойовий прапор — символ стійкості, мужності й відданості Україні. Про це повідомили на сайті Президента України.
Він підкреслив, що героїзм бійців уже став частиною світової військової історії.
Крім 116-ї бригади, бойові прапори отримали 33, 41, 44 омбр і 354-й навчальний полк. Почесні стрічки «За мужність і відвагу» вручили 3-й штурмовій бригаді та окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького.
Нові почесні найменування отримали:
Президент вручив Золоті Зірки Героїв України родинам загиблих: Ярослава Хибовського, Василя Яремка, Івана Голубки.
Також відзнаку «Хрест бойових заслуг» отримали четверо воїнів, зокрема бойовий медик Сергій Прінь і молодший сержант Павло Шуміцький, які ціною власного життя й поранень рятували побратимів і тримали оборону на найгарячіших напрямках.
Нагадаємо, що у 2022 році бойовим прапором була відзначена Полтавська 116-та окрема бригада Сил ТрО ЗСУ.
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