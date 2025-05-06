Президент вручив бойовий прапор 116-й бригаді: вшанування героїв у День піхоти

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Бригада, що входить до складу 10-го армійського корпусу, отримала відзнаку за мужність і стійкість на полі бою

У День піхоти ЗСУ, 6 травня, Президент Володимир Зеленський провів зустріч із воїнами, родинами загиблих та командирами підрозділів. Під час церемонії 116-та окрема механізована бригада 10-го армійського корпусу отримала бойовий прапор — символ стійкості, мужності й відданості Україні. Про це повідомили на сайті Президента України.

«Україна стоїть, бо стоїть українська піхота», — сказав Президент, вручаючи бойові прапори найкращим підрозділам.

Він підкреслив, що героїзм бійців уже став частиною світової військової історії.

Крім 116-ї бригади, бойові прапори отримали 33, 41, 44 омбр і 354-й навчальний полк. Почесні стрічки «За мужність і відвагу» вручили 3-й штурмовій бригаді та окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Нові почесні найменування отримали:

22 омбр — «Миколаївська»,

32 омбр — «Сталева»,

65 омбр — «Великий луг»,

128 обр ТрО — «Дике поле».

Президент вручив Золоті Зірки Героїв України родинам загиблих: Ярослава Хибовського, Василя Яремка, Івана Голубки.

Також відзнаку «Хрест бойових заслуг» отримали четверо воїнів, зокрема бойовий медик Сергій Прінь і молодший сержант Павло Шуміцький, які ціною власного життя й поранень рятували побратимів і тримали оборону на найгарячіших напрямках.