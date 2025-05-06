Олена Шуляк
Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт
Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Війна

Президент вручив бойовий прапор 116-й бригаді: вшанування героїв у День піхоти

Сьогодні, 17:46 Переглядів: 223

 Бригада, що входить до складу 10-го армійського корпусу, отримала відзнаку за мужність і стійкість на полі бою

У День піхоти ЗСУ, 6 травня, Президент Володимир Зеленський провів зустріч із воїнами, родинами загиблих та командирами підрозділів. Під час церемонії 116-та окрема механізована бригада 10-го армійського корпусу отримала бойовий прапор — символ стійкості, мужності й відданості Україні. Про це повідомили на сайті Президента України.

«Україна стоїть, бо стоїть українська піхота», — сказав Президент, вручаючи бойові прапори найкращим підрозділам.

Він підкреслив, що героїзм бійців уже став частиною світової військової історії.

Крім 116-ї бригади, бойові прапори отримали 33, 41, 44 омбр і 354-й навчальний полк. Почесні стрічки «За мужність і відвагу» вручили 3-й штурмовій бригаді та окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Нові почесні найменування отримали:

  • 22 омбр — «Миколаївська»,
  • 32 омбр — «Сталева»,
  • 65 омбр — «Великий луг»,
  • 128 обр ТрО — «Дике поле».

Президент вручив Золоті Зірки Героїв України родинам загиблих: Ярослава Хибовського, Василя Яремка, Івана Голубки.

Також відзнаку «Хрест бойових заслуг» отримали четверо воїнів, зокрема бойовий медик Сергій Прінь і молодший сержант Павло Шуміцький, які ціною власного життя й поранень рятували побратимів і тримали оборону на найгарячіших напрямках.


0
Автор: Руслана Горгола
Теги: 116 бригада нагородження
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх