Полтавська 116-та окрема бригада Сил ТрО ЗСУ відзначена бойовим прапором

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 30

Чимало військовослужбовців бригади проявили героїзм та мужність і відзначені високими державними нагородами

Полтавська 116-та окрема бригада Сил ТрО ЗСУ відзначена бойовим прапором. Від імені бригади прапор отримав її командир полковник Олександр Чахлов. Урочисте вручення відбулося в Києві. Про йе повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

З 24 лютого 116-та ОБр ТрО залучена до складу сил і засобів оборони та бере безпосередню участь у бойових діях. Чимало військовослужбовців бригади проявили героїзм та мужність і відзначені високими державними нагородами.

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