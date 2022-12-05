Чимало військовослужбовців бригади проявили героїзм та мужність і відзначені високими державними нагородами
Полтавська 116-та окрема бригада Сил ТрО ЗСУ відзначена бойовим прапором. Від імені бригади прапор отримав її командир полковник Олександр Чахлов. Урочисте вручення відбулося в Києві. Про йе повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
З 24 лютого 116-та ОБр ТрО залучена до складу сил і засобів оборони та бере безпосередню участь у бойових діях. Чимало військовослужбовців бригади проявили героїзм та мужність і відзначені високими державними нагородами.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер