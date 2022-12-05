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У Кременчуці у дітей-інвалідів забирають «дім»

Сьогодні, 19:35 Переглядів: 116

РВА виступатиме перед Кременчуцькою міською громадою з офіційним зверненням

Сьогодні, 5 грудня, керівник районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що під час його візиту до «Нового дому»*, керівник цієї організації поскаржилася, що у них забрали приміщення.

— Якщо ми отримаємо офіційного листа, то включимося в роботу і будемо виступати перед Кременчуцькою міською громадою з офіційним зверненням, щоб їх забезпечили безоплатним приміщенням, тому що, враховуючи те, що ця організація існує понад 30 років, вони виховали вже понад два покоління дітей з обмеженими можливостями й дали багатьом діткам дорогу в життя і, що найголовніше, ми вчора побачили в очах цих дітей, що вони зараз потрібні, вони життєрадісні й наше завдання їх підтримувати, тому як тільки ми отримаємо офіційне звернення, ми звернемося на бюджетну сесію, щоб кременчуцька міська рада розв'язала це питання і цих дітей забезпечили безоплатним приміщенням, — заявив Олег Лєднік. — Це дуже велика робота, яка потребує уваги дорослих і тим більше кременчуцьких можновладців і депутатів кременчуцької міської ради.

«Новий дім» — це організація, яка опікується дітьми-інвалідами, які потребують допомоги. Основна мета, яку вони переслідують, впроваджуючи цю роботу в життя, це надання рівноправних сфер послуг і інтеграції дітей в соціумі, своєю чергою вони допомагають діткам від маленьких до великих інтегруватися в соціумі, відчувати себе необхідним, непоодинокими й це дає можливість їм активніше розвиватися та радіти життю.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Новий дім РВА
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