У Кременчуці у дітей-інвалідів забирають «дім»

РВА виступатиме перед Кременчуцькою міською громадою з офіційним зверненням
Сьогодні, 5 грудня, керівник районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що під час його візиту до «Нового дому»*, керівник цієї організації поскаржилася, що у них забрали приміщення.
«Новий дім» — це організація, яка опікується дітьми-інвалідами, які потребують допомоги. Основна мета, яку вони переслідують, впроваджуючи цю роботу в життя, це надання рівноправних сфер послуг і інтеграції дітей в соціумі, своєю чергою вони допомагають діткам від маленьких до великих інтегруватися в соціумі, відчувати себе необхідним, непоодинокими й це дає можливість їм активніше розвиватися та радіти життю.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер