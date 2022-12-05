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Оприлюднили адреси комунальних «Пунктів незламності» Кременчуцької громади

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 195

 

Перелік стаціонарних пунктів обігріву у Кременчуці, Потоках, Малій Кохнівці та Придніпрянському

РФ знову робить масовані запуски ракет по українським містам і селам, по об'єктах критичної інфраструктури, генерації та передачі електроенергії. Влада на всіх рівнях готує громадян до можливого довготриволого блекауту.

Сьогодні, 5 листопада, після першої хвилі запусків ракет з території РФ, кременчуцький міський голова Віталій Малецький повідомив про можливі удари по об’єктах енергетики, закликав зробити запаси води, зарядити телефони та павербанки, закрити вікна та максимально зберігати тепло у приміщеннях.

Також очільник міста поділився адресами комунальних стаціонарних пунктів обігріву.

 

Перелік «Пунктів незламності» Кременчуцької міської територіальної громади:

Лівобережна частина (центр, нагірна частина)

  • Заклад дошкільної освіти №60, вул. Велика Набережна, буд. 23
  • Гімназія №21, вул. Чкалова, буд. 217
  • КМП «Лікарня Придніпровська», консультативно-діагностичний центр, вул. Юрія Руфа (Леонова), буд. 12
  • Гімназія №1, вул. Чкалова, буд. 1-А
  • Гімназія №3, вул. Давида Кострова (Мічуріна), буд. 28
  • Ліцей №13 «Авіор», вул. Єднання України (Маяковського), буд. 3
  • Ліцей №4 «Кремінь», вул. Університетська (Першотравнева), буд. 13
  • Ліцей №5 ім. Т.Г. Шевченка, вул. Героїв Маріуполя (Героїв Бреста), буд. 65
  • Ліцей №10 «Лінгвіст», вул. Лейтенанта Покладова, буд. 8
  • Ліцей №11 «Гарант», вул. Старшого лейтенанта Кагала (Першотравнева), буд. 53
  • Гімназія №18, вул. Майора Пугача (Ватутіна), буд. 25
  • Гімназія №19, вул. Шевченка, буд. 58/69
  • Гімназія №20, вул. Академіка Маслова, буд. 12
  • Ліцей №25, вул. Героїв УПА (Гвардійська), буд. 16
  • Гімназія №27, просп. Свободи, буд. 104
  • Гімназія №28, пров. Княжий (Олега Кошового), буд. 5-А
  • Ліцей №30 «Олімп», пров. Княжий (Олега Кошового), буд. 3
  • Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського району Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради, просп. Свободи, буд. 130
  • Заклад дошкільної освіти №2, просп. Свободи, буд. 29
  • Заклад дошкільної освіти №10, вул. Івана Мазепи, буд. 47
  • Заклад дошкільної освіти №18, вул. Лейтенанта Покладова, буд. 12
  • Заклад дошкільної освіти №19, вул. Софіївська, буд. 1
  • Заклад дошкільної освіти №23, вул. Героїв Маріуполя (пров. Героїв Бреста), буд. 40
  • Заклад дошкільної освіти №24, вул. Давида Кострова (вул. Мічуріна), буд. 30/1
  • Заклад дошкільної освіти №28, пров. Поштовий, буд. 4
  • Заклад дошкільної освіти №32, вул. Шевченка, буд. 66/2
  • Заклад дошкільної освіти №34, вул. Софіївська, буд. 82
  • Заклад дошкільної освіти №35, вул. Соборна, буд. 38
  • Заклад дошкільної освіти №36, вул. Київська, буд. 99А
  • Заклад дошкільної освіти №68, просп. Свободи, буд. 21
  • Комунальний заклад фізичної культури і спорту «Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1», пров. Павлівський, буд. 2
  • Комунальний заклад фізичної культури і спорту «Кременчуцька міська дитячо-юнацька спортивна школа ім. Кисельова», вул. Миколи Залудяка, буд. 5
  • Контакт-центр №4, пров. Гостомельський (Гомельський), буд. 22

Лівобережна частина (Молодіжне)

  • Гімназія №8, вул. Тараса Бульби, буд. 6
  • Гімназія №12, вул. Володимира Великого, буд. 52
  • Ліцей №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя, вул. Тараса Бульби, буд. 14
  • Гімназія №26, пров. Джохара Дудаєва (Грозненський), буд. 4
  • Гімназія №31, вул. Героїв України, буд. 39-А
  • Кременчуцька початкова школа №15, квартал 278, буд. 11
  • Заклад дошкільної освіти № 1, вул. Олексія Древаля, буд. 114А
  • Заклад дошкільної освіти № 74, вул. Молодіжна, буд. 25А

Правобережна частина (Крюків, Раківка)

  • Ліцей №6 «Правобережний», вул. Олександра Білаша, буд. 32
  • Гімназія №29, вул. Республіканська, буд. 76
  • Гімназія №22, вул. Шкільна, буд. 16
  • Крюківська районна адміністрація Кременчуцької міської ради, вул. І. Приходька, буд. 90
  • Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Крюківського району Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради, вул. Ковальська, буд. 10/2
  • Заклад дошкільної освіти №3, вул. Олександра Білаша, буд. 10
  • Заклад дошкільної освіти №12, вул. Гетьманська (вул. Г. Манагарова), буд. 16А

с. Потоки

  • Заклад дошкільної освіти №6, вул. Центральна, буд. 13А
  • Гімназія № 33, вул. Центральна, буд. 5
  • Потоківський старостинський округ (адміністративна будівля), вул. Шевченка, буд. 4

с. Мала Кохнівка

  • Малокохнівська гімназія №14, вул. Шкільна, буд. 39

с. Придніпрянське

  • Комунальний заклад культури «Міський центр культури і дозвілля» (філія №2), вул. Центральна, буд. 62

Рекомендуємо вже зараз записати адреси найближчих «Пунктів незламності» на випадок аварійного відключення зв’язку чи електроенергії.

Тут є мапа «Пунктів незламності» Полтавщини.

Раніше ми писали про те, як кременчужанам з хронічними хворобами підготуватися до довготривалої відсутності світла.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: Пункти Незламності відключення електроенергії довідник адреси Кременчуцька МТГ Віталій Малецький Велика Кохнівка Потоки Придніпрянське
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