Оприлюднили адреси комунальних «Пунктів незламності» Кременчуцької громади

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Перелік стаціонарних пунктів обігріву у Кременчуці, Потоках, Малій Кохнівці та Придніпрянському

РФ знову робить масовані запуски ракет по українським містам і селам, по об'єктах критичної інфраструктури, генерації та передачі електроенергії. Влада на всіх рівнях готує громадян до можливого довготриволого блекауту.

Сьогодні, 5 листопада, після першої хвилі запусків ракет з території РФ, кременчуцький міський голова Віталій Малецький повідомив про можливі удари по об’єктах енергетики, закликав зробити запаси води, зарядити телефони та павербанки, закрити вікна та максимально зберігати тепло у приміщеннях.

Також очільник міста поділився адресами комунальних стаціонарних пунктів обігріву.

Перелік «Пунктів незламності» Кременчуцької міської територіальної громади:

Лівобережна частина (центр, нагірна частина)

Заклад дошкільної освіти №60, вул. Велика Набережна, буд. 23

Гімназія №21, вул. Чкалова, буд. 217

КМП «Лікарня Придніпровська», консультативно-діагностичний центр, вул. Юрія Руфа (Леонова), буд. 12

Гімназія №1, вул. Чкалова, буд. 1-А

Гімназія №3, вул. Давида Кострова (Мічуріна), буд. 28

Ліцей №13 «Авіор», вул. Єднання України (Маяковського), буд. 3

Ліцей №4 «Кремінь», вул. Університетська (Першотравнева), буд. 13

Ліцей №5 ім. Т.Г. Шевченка, вул. Героїв Маріуполя (Героїв Бреста), буд. 65

Ліцей №10 «Лінгвіст», вул. Лейтенанта Покладова, буд. 8

Ліцей №11 «Гарант», вул. Старшого лейтенанта Кагала (Першотравнева), буд. 53

Гімназія №18, вул. Майора Пугача (Ватутіна), буд. 25

Гімназія №19, вул. Шевченка, буд. 58/69

Гімназія №20, вул. Академіка Маслова, буд. 12

Ліцей №25, вул. Героїв УПА (Гвардійська), буд. 16

Гімназія №27, просп. Свободи, буд. 104

Гімназія №28, пров. Княжий (Олега Кошового), буд. 5-А

Ліцей №30 «Олімп», пров. Княжий (Олега Кошового), буд. 3

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського району Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради, просп. Свободи, буд. 130

Заклад дошкільної освіти №2, просп. Свободи, буд. 29

Заклад дошкільної освіти №10, вул. Івана Мазепи, буд. 47

Заклад дошкільної освіти №18, вул. Лейтенанта Покладова, буд. 12

Заклад дошкільної освіти №19, вул. Софіївська, буд. 1

Заклад дошкільної освіти №23, вул. Героїв Маріуполя (пров. Героїв Бреста), буд. 40

Заклад дошкільної освіти №24, вул. Давида Кострова (вул. Мічуріна), буд. 30/1

Заклад дошкільної освіти №28, пров. Поштовий, буд. 4

Заклад дошкільної освіти №32, вул. Шевченка, буд. 66/2

Заклад дошкільної освіти №34, вул. Софіївська, буд. 82

Заклад дошкільної освіти №35, вул. Соборна, буд. 38

Заклад дошкільної освіти №36, вул. Київська, буд. 99А

Заклад дошкільної освіти №68, просп. Свободи, буд. 21

Комунальний заклад фізичної культури і спорту «Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1», пров. Павлівський, буд. 2

Комунальний заклад фізичної культури і спорту «Кременчуцька міська дитячо-юнацька спортивна школа ім. Кисельова», вул. Миколи Залудяка, буд. 5

Контакт-центр №4, пров. Гостомельський (Гомельський), буд. 22

Лівобережна частина (Молодіжне)

Гімназія №8, вул. Тараса Бульби, буд. 6

Гімназія №12, вул. Володимира Великого, буд. 52

Ліцей №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя, вул. Тараса Бульби, буд. 14

Гімназія №26, пров. Джохара Дудаєва (Грозненський), буд. 4

Гімназія №31, вул. Героїв України, буд. 39-А

Кременчуцька початкова школа №15, квартал 278, буд. 11

Заклад дошкільної освіти № 1, вул. Олексія Древаля, буд. 114А

Заклад дошкільної освіти № 74, вул. Молодіжна, буд. 25А

Правобережна частина (Крюків, Раківка)

Ліцей №6 «Правобережний», вул. Олександра Білаша, буд. 32

Гімназія №29, вул. Республіканська, буд. 76

Гімназія №22, вул. Шкільна, буд. 16

Крюківська районна адміністрація Кременчуцької міської ради, вул. І. Приходька, буд. 90

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Крюківського району Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради, вул. Ковальська, буд. 10/2

Заклад дошкільної освіти №3, вул. Олександра Білаша, буд. 10

Заклад дошкільної освіти №12, вул. Гетьманська (вул. Г. Манагарова), буд. 16А

с. Потоки

Заклад дошкільної освіти №6, вул. Центральна, буд. 13А

Гімназія № 33, вул. Центральна, буд. 5

Потоківський старостинський округ (адміністративна будівля), вул. Шевченка, буд. 4

с. Мала Кохнівка

Малокохнівська гімназія №14, вул. Шкільна, буд. 39

с. Придніпрянське

Комунальний заклад культури «Міський центр культури і дозвілля» (філія №2), вул. Центральна, буд. 62

Рекомендуємо вже зараз записати адреси найближчих «Пунктів незламності» на випадок аварійного відключення зв’язку чи електроенергії.

Тут є мапа «Пунктів незламності» Полтавщини.

Раніше ми писали про те, як кременчужанам з хронічними хворобами підготуватися до довготривалої відсутності світла.