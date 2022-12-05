Як кременчужанам з хронічними хворобами підготуватися до довготривалої відсутності світла

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 109

Полтавщина серед регіонів, по яким надходить найбільше скарг щодо недотримання графіків та несправедливості у черговості відключень.

І поки у Києві намагаються вирішити цю проблему, ми ділимося з вами порадами Міністерства охорони здоров'я щодо того, як підготуватися до довготривалої відсутності електроенергії.

Якщо ви чи ваші діти потребуєте регулярного приймання ліків – купіть їх із запасом на кілька місяців.

Подбайте про запас батарейок для ваших лікувальних гаджетів. Якщо ви користуєтесь окулярами або лінзами, придбайте запасні.

Якщо лікування потребує електроенергії (наприклад небулайзер), обговоріть із лікарем альтернативи.

Дізнайтесь, де найближча до вас лікарня, перепишіть її адресу на листок. Закачайте в телефон офлайн-карти, щоб знайти її за потреби, або ще краще – сходіть туди, щоб вивчити дорогу.

Якщо ви не можете дійти до лікарні пішки, а машини в родині немає – познайомтесь із сусідами, поговоріть із друзями і спробуйте домовитись, щоб хтось із них у кризовому випадку допоміг вам дістатись до лікарні.

Перепишіть адреси Пунктів незламності (не одного, а мінімум 5-6 найближчих), щоб ви знали, куди за потреби йти погрітися і зарядити ґаджети.