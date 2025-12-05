ГО "Захист держави"
Споживач

«Нафтогаз» запустив мобільний застосунок «Куб» для передачі показань і оплати газу

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 205

 У сервісі можна керувати кількома особовими рахунками та отримувати нагадування

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» запустила новий мобільний застосунок «Куб» для побутових споживачів. Про це повідомила пресслужба компанії.

Застосунок дозволяє передавати показання газового лічильника та оплачувати рахунки за газ і його доставку в одному місці. Користувачі можуть додати кілька особових рахунків у один профіль та відстежувати споживання газу через дашборд.

Окрім цього, «Куб» надає поради з економії та автоматично нагадує про необхідність передати показання чи оплатити рахунок.

Завантажити застосунок можна у App Store та Google Play.

У компанії підкреслили, що використання застосунку не змінює умов газопостачання. Тариф для домогосподарств залишається незмінним7,96 грн/м³ щонайменше до 30 квітня 2026 року.

Автор: Руслана Горгола
Теги: Нафтогаз застосунок показники лічильника
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

