«Нафтогаз» запустив мобільний застосунок «Куб» для передачі показань і оплати газу

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» запустила новий мобільний застосунок «Куб» для побутових споживачів. Про це повідомила пресслужба компанії.
Застосунок дозволяє передавати показання газового лічильника та оплачувати рахунки за газ і його доставку в одному місці. Користувачі можуть додати кілька особових рахунків у один профіль та відстежувати споживання газу через дашборд.
Окрім цього, «Куб» надає поради з економії та автоматично нагадує про необхідність передати показання чи оплатити рахунок.
Завантажити застосунок можна у App Store та Google Play.
У компанії підкреслили, що використання застосунку не змінює умов газопостачання. Тариф для домогосподарств залишається незмінним — 7,96 грн/м³ щонайменше до 30 квітня 2026 року.
