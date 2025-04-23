Нафтогаз не змінюватиме ціну на газ для населення до 2026 року

Українці й надалі платитимуть за газ 7,96 грн за кубометр — таку ціну закріплено в тарифному плані «Фіксований» від «Нафтогазу України». Компанія повідомила, що вартість не змінюватиметься до 30 квітня 2026 року. Про це повідомив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.
У компанії пояснили, що рішення ухвалене з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін на природний газ.
Також «Нафтогаз» звернувся до споживачів із проханням вчасно оплачувати послуги. За словами Чумака, це допомагає підтримувати енергетичну стійкість країни, особливо в умовах постійних атак на критичну інфраструктуру.
Нагадаємо, що комунальні тарифи в Україні за рік зросли на понад 19%.
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