Нафтогаз не змінюватиме ціну на газ для населення до 2026 року

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 85

Українці й надалі платитимуть за газ 7,96 грн за кубометр — таку ціну закріплено в тарифному плані «Фіксований» від «Нафтогазу України». Компанія повідомила, що вартість не змінюватиметься до 30 квітня 2026 року. Про це повідомив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.

— Газ для населення залишається важливою частиною нашої роботи. Ми підтримуємо стабільність постачання та виконуємо зобов’язання перед споживачами навіть у надскладних умовах, — заявив він.

У компанії пояснили, що рішення ухвалене з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін на природний газ.

Також «Нафтогаз» звернувся до споживачів із проханням вчасно оплачувати послуги. За словами Чумака, це допомагає підтримувати енергетичну стійкість країни, особливо в умовах постійних атак на критичну інфраструктуру.

Нагадаємо, що комунальні тарифи в Україні за рік зросли на понад 19%.