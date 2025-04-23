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Не прийшов за повісткою, бо «не бажав бути мобілізованим»: у Диканьці судили ухилянта

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 168

 

Чоловік отримав три роки позбавлення волі

Минулого тижня на Полтавщині військовозобов’язаний отримав три роки ув’язнення, бо не захотів проходити військову службу за мобілізацією. Про це повідомила пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП.

Згідно із текстом вироку Диканського районного суду, який доступний в Єдиному державному реєстрі судових рішень, 25 липня 2024 року військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до військової служби. 30 липня в ТЦК йому особисто вручили повістку, згідно з якою він мав з’явитися 1-го серпня. Проте чоловік у визначений час не прийшов.

Обвинувачений свою провину не визнав та пояснив, що не прийшов у визначений у повістці час, бо захворів. У той день до нього приїжджала швидка медична допомога, а крім того, за його словами, жінка, у якої він орендував житло, заховала його військовий квиток і не змогла згадати куди.

Він також пояснив, що його цивільна дружина телефонувала до ТЦК і повідомляла про його хворобу. Але сам він нікуди не телефонував і пізніше не приходив до ТЦК, тому що «не бажає бути мобілізованим».

Суд не визнав це достатньою підставою для виправдання і визнав підозрюваного винним у вчиненні злочину за статтею 336 Кримінального кодексу України «Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації». Вироком суду йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

У Полтавському обласному ТЦК та СП нагадують, що «у випадку хвороби громадянин дійсно має право не прийти за повісткою».

— Але, по-перше, громадянин зобов’язаний не пізніше трьох днів повідомити про причини неявки, а по-друге, прибути до ТЦК та СП не пізніше ніж через 7 днів, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, учора ми писали, що у Глобиному судили чоловіка, який не з’явився за повісткою для мобілізації, бо злякався.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП мобілізація Диканька суд вирок суду військовозобов'язані
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