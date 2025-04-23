Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Олена Шуляк
Скільки ветеранів цього року мають отримати житло
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Бізнес/Робота, Гроші

У Кременчуці розмір кошторисної зарплати для будівельників може зрости до понад 20 тисяч гривень

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 61

Відомо, що відповідні зміни ініціювали кременчуцькі будівельні компанії — ТОВ «КремЕлектро», ТОВ «Європабуд» та ПП «Кремінбуд»

У Кременчуці можуть встановити новий розмір кошторисної зарплати для будівельників, яку враховуватимуть при формуванні вартості будівництва за гроші місцевого бюджету — у 2025 році робітники отримуватимуть 21 тис. 100 гривень. Ця сума відповідає середньому розряду складності робіт 3,8 у будівництві. Про це стало відомо з проєкту рішення Кременчуцької міської ради, який оприлюднили на сайті 23 квітня. 

Відомо, що відповідні зміни ініціювали кременчуцькі будівельні компанії — ТОВ «КремЕлектро», ТОВ «Європабуд» та ПП «Кремінбуд».

Під час засідання комісія з розрахунку розміру кошторисної заробітної плати підтримала пропозицію щодо встановлення кошторисної зарплати 

Як пояснюють у міській раді, новий рівень оплати дозволить забезпечити конкурентну заробітну плату для фахівців галузі, підвищити якість виконання робіт, стимулювати добросовісну конкуренцію серед підрядників, покращити інвестиційну привабливість будівельної галузі громади, а також бронювати працівників будівельних підприємств від мобілізації в територіальні центри комплектування (ТЦК).

Нагадаємо, в Україні комунальним підприємствам дозволили бронювати до 75% працівників, а в ОПК — усіх.

0
Автор: Телеграф Джерело фото: tehpassport.com.ua
Теги: будівництво зарплата
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх