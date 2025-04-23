У Кременчуці розмір кошторисної зарплати для будівельників може зрости до понад 20 тисяч гривень

Відомо, що відповідні зміни ініціювали кременчуцькі будівельні компанії — ТОВ «КремЕлектро», ТОВ «Європабуд» та ПП «Кремінбуд»
У Кременчуці можуть встановити новий розмір кошторисної зарплати для будівельників, яку враховуватимуть при формуванні вартості будівництва за гроші місцевого бюджету — у 2025 році робітники отримуватимуть 21 тис. 100 гривень. Ця сума відповідає середньому розряду складності робіт 3,8 у будівництві. Про це стало відомо з проєкту рішення Кременчуцької міської ради, який оприлюднили на сайті 23 квітня.
Відомо, що відповідні зміни ініціювали кременчуцькі будівельні компанії — ТОВ «КремЕлектро», ТОВ «Європабуд» та ПП «Кремінбуд».
Під час засідання комісія з розрахунку розміру кошторисної заробітної плати підтримала пропозицію щодо встановлення кошторисної зарплати
Як пояснюють у міській раді, новий рівень оплати дозволить забезпечити конкурентну заробітну плату для фахівців галузі, підвищити якість виконання робіт, стимулювати добросовісну конкуренцію серед підрядників, покращити інвестиційну привабливість будівельної галузі громади, а також бронювати працівників будівельних підприємств від мобілізації в територіальні центри комплектування (ТЦК).
Нагадаємо, в Україні комунальним підприємствам дозволили бронювати до 75% працівників, а в ОПК — усіх.
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