Комунальним підприємствам дозволили бронювати до 75% працівників, а в ОПК — усіх

Також спрощені вимоги щодо бронювання працівників для енергетичних компаній, що постраждали від війни
Кабмін 28 березня ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств критичної інфраструктури та підприємств оборонного промислового комплексу (ОПК). Нові правила дозволять забезпечити стабільну роботу ключових галузей економіки та оборони країни. Про це сьогодні, 2 квітня, повідомила пресслужба Мінекономіки.
Ключові зміни:
Щоб підприємство могло забронювати працівників, воно має відповідати таким критеріям:
Процес бронювання залишатиметься цифровим та проходитиме через портал «Дія» за аналогією з чинною процедурою. Відповідальність за формування списків критично важливих підприємств нестимуть Міноборони та відповідні державні органи.
У Мінекономіки нагадують, що подати заяву на бронювання працівників можна виключно через портал «Дія» та пояснюють, як це зробити.
Крім того, нагадають, що статус критично важливого підприємства можуть отримати компанії, які відповідають трьом критеріям, визначених урядом, два з яких є обов’язковими:
Третій критерій підприємство може обрати один з таких:
Нагадаємо, учора ми писали, що з 1 квітня 2025 року військовозобов’язані працівники, яких роботодавці не перебронювали (не поновили бронювання), втратили право на відстрочку від призову по мобілізації.
Раніше ми писали, як отримати відстрочку від мобілізації, якщо заброньований на підприємстві, та щодо самого порядку бронювання. У Полтавському обласному ТЦК та СП тоді ж надали детальні роз’яснення з цього приводу.
Ми також повідомляли, що на Полтавщині затвердили нові критерії для визначення економічно важливих підприємств в особливий період для бронювання їхніх працівників.
З 1 січня 2025 року на порталі «Дія» з’явилась можливість анулювати бронювання працівника та забронювати іншого.
Наприкінці минулого року кременчуцькі депутати ініціювали звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства оборони України щодо зняття обмеження на бронювання деяких працівників критичної інфраструктури.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.