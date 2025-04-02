Комунальним підприємствам дозволили бронювати до 75% працівників, а в ОПК — усіх

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Також спрощені вимоги щодо бронювання працівників для енергетичних компаній, що постраждали від війни

Кабмін 28 березня ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств критичної інфраструктури та підприємств оборонного промислового комплексу (ОПК). Нові правила дозволять забезпечити стабільну роботу ключових галузей економіки та оборони країни. Про це сьогодні, 2 квітня, повідомила пресслужба Мінекономіки.

Ключові зміни:

Збільшено квоту бронювання до 75% для підприємств, що забезпечують централізоване водопостачання, водовідведення, управління відходами та обслуговують критичну інфраструктуру систем життєзабезпечення.

Спрощено вимоги для енергетичних компаній, що постраждали від війни — зокрема, для виробників електричної та теплової енергії, генеруючі потужності яких були пошкоджені чи зруйновані — для них скасовано вимоги щодо відсутності податкової заборгованості та середньомісячної зарплати не менше 20 тис. грн.

До списку підприємств, які можуть бронювати усіх працівників, додали два важливих підприємства Міноборони — «Агенцію оборонних закупівель» та «Державн ий оператор тилу». Вони займаються закупівлями для армії, тому їм потрібен стабільний персонал.

— Стабільна робота підприємств критичної інфраструктури — це ключова передумова стійкості держави у воєнний час. Особливо важливою є підтримка підприємств, що забезпечують енергетичну безпеку, теплопостачання, водопостачання та утилізацію відходів. Нові правила бронювання сприятимуть безперервному функціонуванню саме цих важливих підприємств, що є критичними для обороноздатності та економічної стабільності України, — зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Щоб підприємство могло забронювати працівників, воно має відповідати таким критеріям:

Мати статус критично важливого підприємств а відповідно до критеріїв Міноборони або профільного держоргану.

а відповідно до критеріїв Міноборони або профільного держоргану. Займатися ключовими напрямами діяльності, зокрема виробництвом, транспортуванням чи постачанням енергії, водопостачанням, водовідведенням, поводженням з відходами або виконувати оборонні замовлення та забезпечувати потреби військових частин.

Процес бронювання залишатиметься цифровим та проходитиме через портал «Дія» за аналогією з чинною процедурою. Відповідальність за формування списків критично важливих підприємств нестимуть Міноборони та відповідні державні органи.

У Мінекономіки нагадують, що подати заяву на бронювання працівників можна виключно через портал «Дія» та пояснюють, як це зробити.

Крім того, нагадають, що статус критично важливого підприємства можуть отримати компанії, які відповідають трьом критеріям, визначених урядом, два з яких є обов’язковими:

середня зарплата працівників не менше 20 000 грн;

відсутність заборгованості зі сплати податків та ЄСВ.

Третій критерій підприємство може обрати один з таких:

сплата податків і зборів понад 1,5 млн євро на рік (еквівалент у гривнях);

валютні надходження понад 32 млн євро на рік (крім позик і кредитів);

стратегічне значення для економіки і безпеки держави (визначене урядовим переліком, постановою Уряду № 83 від 04.03.2015);

важливе значення для окремої галузі економіки чи територіальної громади (критерії визначаються відповідними державними органами, ОВА);

статус резидента Дія.City;

постачання електронних комунікаційних послуг із певним рівнем доходу.

Нагадаємо, учора ми писали, що з 1 квітня 2025 року військовозобов’язані працівники, яких роботодавці не перебронювали (не поновили бронювання), втратили право на відстрочку від призову по мобілізації.

Раніше ми писали, як отримати відстрочку від мобілізації, якщо заброньований на підприємстві, та щодо самого порядку бронювання. У Полтавському обласному ТЦК та СП тоді ж надали детальні роз’яснення з цього приводу.

Ми також повідомляли, що на Полтавщині затвердили нові критерії для визначення економічно важливих підприємств в особливий період для бронювання їхніх працівників.

З 1 січня 2025 року на порталі «Дія» з’явилась можливість анулювати бронювання працівника та забронювати іншого.

Наприкінці минулого року кременчуцькі депутати ініціювали звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства оборони України щодо зняття обмеження на бронювання деяких працівників критичної інфраструктури.