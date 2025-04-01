З 1-го квітня військовозобов’язані, яких не перебронювали, втратили відстрочку від мобілізації

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Уряд зобов’язав підприємства до 31 березня підтвердити свій статус критично важливих та повторно забронювати своїх працівників за новими правилами

З 1 квітня 2025 року військовозобов’язані працівники, яких роботодавці не перебронювали (не поновили бронювання), втратили право на відстрочку від призову по мобілізації.

Уряд зобов’язав підприємства до 31 березня підтвердити свій статус критично важливих та повторно забронювати своїх працівників за новими правилами. Спочатку крайнім терміном було визначено 28 лютого, але через кібератаку на державні реєстри та велику кількість поданих документів його продовжили до 31 березня.

Якщо компанія ще не підтвердила свій статус критично важливого підприємства за новими критеріями, потрібно негайно звернутися до відповідного профільного міністерства, державного органу або обласної адміністрації та подати заявку на отримання статусу з відповідними документами (фінансові звіти, дані про середню зарплату, податкові сплати тощо)​.

Відповідний орган розглядає заявку та ухвалює рішення протягом 10 робочих днів). Якщо рішення позитивне, підприємство вноситься до переліку Мінекономіки як критично важливе, що дає йому право бронювати своїх працівників.

Після підтвердження статусу роботодавець подає онлайн-заявку з переліком працівників, яких потрібно забронювати, на порталі «Дія» (розділ «Бронювання»)​. Процедура бронювання тепер відбувається виключно через «Дію» (72 години). Через це старі паперові бронювання скасовуються, а оформлюються нові в електронному вигляді.

Після розгляду заяви органами бронювання буде підтверджено, що відобразиться у застосунку «Резерв+» — там працівник може побачити свою відстрочку від мобілізації (бронювання)​. Нові відстрочки, надані після оновлення статусу підприємства, діятимуть протягом усього періоду чинності статусу критичності — до 12 місяців.

Якщо ж підприємство не встигло підтвердити свій статус критично важливого та не перебронювало працівників, то усі попередні відстрочки, надані за старим порядком, вважаються скасованими. Тобто, з 1 квітня ті військовозобов’язані співробітники, яких роботодавець не перебронював за новими правилами, можуть бути мобілізовані на загальних підставах.

Отже, якщо ваш роботодавець вважається критично важливим для країни, переконайтесь, що він встиг подати документи і провів перебронювання.

Зазначимо, що право на бронювання мають працівники, які офіційно влаштовані на підприємстві з критичним статусом. А щоб роботодавець зміг їх забронювати у військовозобов’язаних не повинно бути жодних проблем із військовим обліком. Тобто, у них мають бути оновлені всі облікові дані (за необхідності пройдена ВЛК) і вони не повинні перебувати в розшуку за неоновлення даних, порушення правил військового обліку тощо.

Не потребують бронювання військовозобов’язані, які мають інші підстави для відстрочки від призову на військову службу (інвалідність, навчання, за сімейним станом тощо).

Якщо підприємство має статус критично важливого, то оформити бронювання за новими правилами можуть будь-якому працівнику за рішенням роботодавця, однак не більше 50% від чисельності працівників. А у державних органах — не більше 30%.

Нагадаємо, у січні ми писали, як отримати відстрочку від мобілізації, якщо заброньований на підприємстві, та щодо самого порядку бронювання. У Полтавському обласному ТЦК та СП тоді ж надали детальні роз’яснення з цього приводу.

Ми також повідомляли, що на Полтавщині затвердили нові критерії для визначення економічно важливих підприємств в особливий період для бронювання їхніх працівників.

З 1 січня 2025 року на порталі «Дія» з’явилась можливість анулювати бронювання працівника та забронювати іншого.

Наприкінці минулого року кременчуцькі депутати ініціювали звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства оборони України щодо зняття обмеження на бронювання деяких працівників критичної інфраструктури.