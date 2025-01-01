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На порталі «Дія» з'явилась можливість анулювати бронювання працівника та забронювати іншого

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 112

  

Послуга доступна для керівників та уповноважених осіб компаній, які мають статус критичності

На порталі «Дія» запустили можливість анулювання бронювання для військовозобовʼязаних працівників. Послугою можуть скористатись керівники та уповноважені особи компаній, які мають статус критичності. Про це повідомляють на Telegram-каналі «Дії».

— Досягли ліміту заброньованих працівників? Розбронюйте працівника і надайте відстрочку іншому — онлайн, без затримок і помилок. Послуга доступна для керівників та уповноважених осіб компаній, — пояснюють в «Дії».

Для того, щоб анулювати бронювання працівника на порталі «Дія»:

  • авторизуйтесь на порталі з електронним підписом юридичної особи;
  • виберіть послугу «Анулювання бронювання працівників»;
  • подайте заяву з даними про працівників на розбронювання;
  • перевірте заяву та підпишіть її електронним підписом;
  • очікуйте результат протягом доби — на електронній пошті та в особистому кабінеті.

Зазначається, що податися на анулювання можна лише раз на 30 днів. Водночас якщо компанія втрачає статус критичності, то бронювання анулюється автоматично.

 

У «Дії» відновили бронювання працівників від мобілізації: запит займає лише 20 хвилин

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» раніше писав, що бронювання військовозобов’язаних з 1-го грудня відбуватиметься тільки через портал «Дія». А усі критично важливі підприємства повинні підтвердити свій статус до 28 лютого 2025 року відповідно до нових критеріїв, встановлених постановою Кабміну № 1332 від 22 листопада 2024 року. Відстрочки від призову за мобілізацією, видані Міністерством економіки України та через портал «Дія», втрачають чинність 28 лютого 2025 року. Йдеться про відстрочки, які були надані військовозобов’язаним до набрання чинності цією постановою.

Уряд змінив умови бронювання та порядок отримання статусу критично важливих для підприємств

12 листопада ми писали, що Полтавська ОВА скасувала статус критично важливих для 16 підприємств області — вони втратили можливість бронювання.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що Кабмін ухвалив постанову щодо проведення повторної перевірки підприємств, установ та організацій щодо їх відповідності критеріям для бронювання працівників від призову на військову службу під час мобілізації. 

В Україні повторно перевірять «критичність» підприємств для отримання права на бронювання від мобілізації 

Ми також повідомляли, що Кабмін вніс суттєві зміни до правил бронювання чоловіків призовного віку, оновивши «Порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг».  

Уряд змінив правила бронювання від мобілізації: хто не зможе отримати відстрочку від призову

1-го листопада ми повідомляли, що за даними Мінекономіки станом на кінець жовтня в Україні бронювання від призову за мобілізацією отримали 906 тисяч осіб

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Уряд забрав право бронювати у частини підприємств, а відстрочки діють лише до 28 лютого

Полтавська ОВА скасувала статус критично важливих для 16 підприємств області — вони втратили можливість бронювання

В Україні повторно перевірять «критичність» підприємств для отримання права на бронювання від мобілізації 

У Міноборони планують надавати відстрочки від мобілізації в додатку «Резерв+» 

У Міністерстві економіки назвали кількість заброньованих в Україні

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Автор: Віктор Крук
Теги: Дія бронювання мобілізація відстрочка Мінцифра
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