Уряд забрав право бронювати у частини підприємств, а відстрочки діють лише до 28 лютого

Сьогодні, 18:24 Переглядів: 350 Коментарів: 2

До решти перевірених підприємств для отримання статусу критичної важливості та права бронювання висунули нові вимоги

Бронювання військовозобов’язаних з 1-го грудня відбуватиметься тільки через портал «Дія». А усі критично важливі підприємства повинні підтвердити свій статус до 28 лютого 2025 року відповідно до нових критеріїв, встановлених постановою Кабміну № 1332 від 22 листопада 2024 року. Відстрочки від призову за мобілізацією, видані Міністерством економіки України та через портал «Дія», втрачають чинність 28 лютого 2025 року. Постанова уряду опублікована на офіційному сайті Кабміну «Урядовий портал».

15 листопада уряд завершив аудит рішень щодо визначення підприємств, установ та організацій критично важливими. За результатами аудиту 95% від всіх критично важливих підприємств зберегли цей статус, а 5% його втратили. Тож відтепер не матимуть права на бронювання. Під час аудиту були виявлені такі порушення:

різке та необґрунтоване зниження зарплати працівникам після отримання підприємствам статусу критично важливого;

використання різних моделей для понаднормового збільшення чисельності заброньованих;

включення підприємств до переліку критично важливих, які по суті не є критичними для економіки.

— Завдяки аудиту ми змогли виявити незначні порушення та підготували зміни, щоб їх виправити. Нові параметри бронювання та критичності підприємств є чіткішими та забезпечують баланс між обороноздатністю держави та економікою. За результатами аудиту підприємства, на яких виявлені зловживання, втратили статус критично важливих, а працівники цих підприємств розброньовані. Також ми впорядкували погодження галузевих та регіональних критеріїв критичності підприємств. Бронювання повинні мати лише ті, хто дійсно робить внесок в економіку та мають на це законне право, — зазначив заступник Міністра економіки Віталій Кіндратів.

За результатами аудиту уряд оновив критерії бронювання, щоб механізм працював як на користь обороноздатності країни, так і на користь економіки. Алгоритм визнання підприємств критично важливими не змінюється. Як і раніше підприємство звертається до відповідного міністерства або обласної військової адміністрації для отримання такого статусу.

Уряд зберіг вісім чинних критеріїв для визначення підприємства критично важливим. Водночас галузеві та регіональні критерії критичності віднині погоджуються Міноборони та Мінекономіки.

Додаткові критерії критичної важливості

Для приватних підприємств встановлюється обов’язковий критерій — нарахована середня зарплата у підприємстві за останній календарний квартал повинна бути не менше 2,5 мінімальної зарплати (20 тис. грн). У працівника, якого бронюють, нарахована заробітна плата також має бути не менше 20 тисяч гривень.

Впроваджується обов’язковий критерій для підприємств — відсутність заборгованості по сплаті усіх податків.

Підприємства, які захочуть забронювати працівника, повинні підтвердити відповідність чинним та новим критеріям. Їм на це дається 3 місяці — до 28 лютого 2025 року.

Після підтвердження критичності, підприємства повинні через «Дію» подати списки працівників для бронювання. До подачі оновлених списків, усі надані бронювання залишаються чинними.

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Крім того, у постанові сказано, що відстрочки, видані рішеннями Мінекономіки або через «Дію», чинні протягом строку, на який їх надано, але не пізніше 28 лютого 2025 року.

Згідно з документом, ці відстрочки анулюються у разі:

закінчення строку їх дії;

завершення підприємством виробництва товарів, виконання робіт і послуг для забезпечення потреб ЗСУ;

позбавлення підприємства статусу критично важливого;

ліквідації органу державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації;

звільнення військовозобов’язаного з державного органу, підприємства, установи та організації (крім звільнення з посади з подальшим призначенням на іншу посаду в межах одного підприємства);

тимчасового припинення дії трудового договору військовозобов’язаного з підприємством, установою, організацією;

невиконання оператором протимінної діяльності протягом шести місяців робіт з розмінування на основі інформації, поданої Центром протимінної діяльності.

Йдеться про відстрочки, які були надані військовозобов’язаним до набрання чинності цією постановою.

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Нагадаємо, 12 листопада ми писали, що Полтавська ОВА скасувала статус критично важливих для 16 підприємств області — вони втратили можливість бронювання.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що Кабмін ухвалив постанову щодо проведення повторної перевірки підприємств, установ та організацій щодо їх відповідності критеріям для бронювання працівників від призову на військову службу під час мобілізації.

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Ми також повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб, через що Кабмін призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств до 15 листопада 2024 року. Це фактично призупинило бронювання працівників до цієї дати.

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Раніше ми писали, що Кабмін вніс суттєві зміни до правил бронювання чоловіків призовного віку, оновивши «Порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг».

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Нещодавно ми писали, що через додаток «Резерв+» відстрочку від мобілізації отримали понад 100 тисяч військовозобов’язаних.

А напередодні цього повідомляли, що через «Резерв+» відстрочку від мобілізації отримали близько 40 тисяч військовозобов’язаних.

1-го листопада ми повідомляли, що за даними Мінекономіки станом на кінець жовтня в Україні бронювання від призову за мобілізацією отримали 906 тисяч осіб.

Раніше ми писали чому зупинили бронювання від мобілізації та скільки підприємств можуть втратити статус критично важливих.

Наприкінці вересня ми писали, що вже з листопада можна буде скористатися новими функціями та отримати чи продовжити відстрочки від мобілізації в додатку «Резерв+» трьом категоріям військовозобов’язаних.