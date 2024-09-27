Кабмін змінив порядок отримання статусу критично важливого підприємства для бронювання

Сьогодні, 16:08 Переглядів: 166

Кабінет міністрів України змінив процедуру отримання статусу критично важливого підприємства для отримання права на бронювання працівників. Зокрема, розширили перелік претендентів на отримання такого статусу.

Про це йдеться у постанові Кабміну №988 від 16 серпня 2024 року, якою внесені зміни до постанови Кабміну від 27 січня 2023 року № 76.

Зі змінами у постанові уряду, на отримання статусу критично важливого підприємства можуть претендувати нові категорії організацій та підприємств, зокрема постійні представництва нерезидентів та підприємства оборонної сфери.

Зазначено, що кількість військовозобов’язаних, які обіймають посади в постійних представництвах нерезидентів іноземних компаній чи організацій, які провадять в Україні діяльність або є представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності, неурядових організацій інших держав, міжнародних неурядових організацій, і відповідно до закону підлягають бронюванню, має становити не більше 50% кількості військовозобов’язаних працівників.

Відтепер в Україні дозволять бронювати всіх працівників операторів мобільного зв'язку та інтернет-провайдерів. Ці підприємства підпадають під вимоги до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, як постачальники електронних комунікаційних послуг, якщо вони надають такі послуги:

з використанням мереж мобільного зв’язку, середньомісячний розмір чистого доходу яких перевищує 200 млн грн;

з використанням мереж фіксованого зв’язку, середньомісячний розмір чистого доходу яких перевищує 20 млн грн.

Ще одна важлива умова — працівники мають бути задіяні 100 % норми робочого часу протягом останніх трьох місяців, що передують даті подання списку на бронювання.

Також критичними вважатимуться підприємства, установи та організації, які виробляють безпілотні системи (безпілотні авіаційні комплекси, безпілотні літальні апарати, безпілотні наземні (роботизовані) комплекси, безпілотні водні (плаваючі) комплекси) озброєння, військову і спеціальну техніку, боєприпаси, їх складові частини та інші товари оборонного призначення на замовлення, Адміністрації Держспецзв’язку та інших державних замовників у сфері оборони.

Бронювання працівника критичної інфраструктури можуть анулювати, якщо:

підприємством завершено виконання мобілізаційного завдання;

минув термін дії броні;

завершено виробництво товарів (робіт та послуг) для військових;

підприємство втратило статус критично важливого;

орган влади, місцевого самоврядування, підприємство чи компанію ліквідовано;

військовозобов'язаний звільнився.

Зазначимо, що рішення про анулювання бронювання надає Мінекономіки на підставі документів, які раніше були надані підприємством чи органом влади.

Нагадаємо, у червні цього року Міноборони додало можливість перевірити статус бронювання у застосунку «Резерв+».