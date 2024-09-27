Морські піхотинці потребують 2000 скоб. На виготовлення потрібен метал

Голова Координаційного центру об’єднань ветеранів АТО Володимир Поляков на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що до нього звернувся його випускник, командир батальйону морської піхоти й попросив скоби.
Скоби виготовляють безплатно, але на них потрібен метал, який треба закупити. Для виготовлення 1000 скоб потрібно 11000 гривень.
Номер картки ПриватБанк 5168745148151852, на ім’я Ніколаєнко Олена Леонідівна.
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