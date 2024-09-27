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Морські піхотинці потребують 2000 скоб. На виготовлення потрібен метал

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 171

На це потрібно 22 тисячі гривень

Голова Координаційного центру об’єднань ветеранів АТО Володимир Поляков на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що до нього звернувся його випускник, командир батальйону морської піхоти й попросив скоби.

— Не сто і не двісті, а не менше ніж 2000 штук. Це 22 000 гривень, — написав пан Володимир.

Скоби виготовляють безплатно, але на них потрібен метал, який треба закупити. Для виготовлення 1000 скоб потрібно 11000 гривень.

«Просимо всіх небайдужих і байдужих, в тому числі долучайтеся і допомагайте. Фронт просувається і не завжди готові чергові укріплення. Скоби — це життя наших дітей, чоловіків, батьків. І взагалі — наших бійців», — написав ветеран АТО.

Номер картки ПриватБанк 5168745148151852, на ім’я Ніколаєнко Олена Леонідівна.


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Автор: Мирослава Українська
Теги: СКОБИ ЗБІР МЕТАЛ
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