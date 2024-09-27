У Крюківському райсуді почали розгляд справи щодо загиблого водія маршрутки

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Сьогодні, 27 вересня, у Крюківському районному суді Кременчука відбулося перше засідання по справі щодо смерті водія маршрутки внаслідок бійки на автостанції «Привокзальна», що сталася у травні цього року. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповів син загиблого, Богдан.

Розглядає справу суддя Наталія Мурашова.

Проте під час сьогоднішнього засідання обвинувачений попросив дозволу змінити адвоката. Адвокатка ж заявила, що детально з усіма обставинами справи не встигла ознайомитися, тож подала клопотання про перенесення засідання.

Наступне судове засідання відбудеться 1 листопада.

Нагадаємо, бійка між водієм маршрутки та пасажиром у військовій формі сталася 9 травня на автостанції «Привокзальна» біля колишнього «Амстору». Пасажир на маршрутку спізнився, а після того, як водій зробив йому зауваження, почав погрожувати й розмахувати кулаками.