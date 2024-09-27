Кременчужанина, який пограбував пенсіонерку на вокзалі, засудили на 7 років

Чоловік вирвав з рук жінки 2800 гривень отриманої напередодні пенсії
34-річного жителя Кременчуцького району засудили до 7 років позбавлення волі за грабіж під час воєнного стану. Про це повідомила Кременчуцька окружна прокуратура Полтавської області.
12 серпня чоловік поблизу залізничного вокзалу помітив 75-річну жінку, яка отримала пенсію та перераховувала гроші. Він підійшов до неї та вирвав з рук 2800 гривень.
Крюківський районний суд засудив чоловіка до 7 років позбавлення волі за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану). Суд також задовольнив цивільний позов потерпілої на відшкодування завданої шкоди.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці взяли під варту юнака, який пограбував 8-річного хлопчика.
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