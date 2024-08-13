У Кременчуці пограбували пенсіонерку — підозрюваного вдалося затримати

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Грабіжник вихопив гроші з рук 75-річної жінки на вулиці

Учора, 12 серпня, близько 12.39 у Крюківському районі Кременчука пограбували 75-річну пенсіонерку. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, внаслідок оперативно-розшукових заходів зранку 13 серпня грабіжника вдалося затримати — ним виявився 34-річний мешканець Кременчуцького району.

— Слідчі вилучили речові докази та опитали очевидців події. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні грабежу та обрання йому запобіжного заходу, — доповів заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Кримінальне провадження поліція порушила за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, днями у Кременчуці поліція затримала чоловіка, який пограбував 56-річного містянина.