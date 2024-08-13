У Кременчуці пограбували пенсіонерку — підозрюваного вдалося затримати

Учора, 12 серпня, близько 12.39 у Крюківському районі Кременчука пограбували 75-річну пенсіонерку. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, внаслідок оперативно-розшукових заходів зранку 13 серпня грабіжника вдалося затримати — ним виявився 34-річний мешканець Кременчуцького району.
Кримінальне провадження поліція порушила за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.
Нагадаємо, днями у Кременчуці поліція затримала чоловіка, який пограбував 56-річного містянина.
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