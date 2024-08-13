Найкращих медичних працівників Горішніх Плавнів відзначили до професійного свята

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих: воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань, мирних громадян, які загинули внаслідок російської збройної агресії. На захід прибули представники міської адміністрації на чолі з міським головою Дмитром Биковим. У своїй промові очільник громади зазначив, що третій рік поспіль країна живе в умовах війни. Попри всі труднощі й виклики воєнного часу, наголосив мер, «комунальні медичні заклади громади, служба екстреної медичної допомоги, медико-санітарна частина ПрАТ «Полтавський ГЗК» стабільно працюють: приймають пацієнтів, лікують хворих і поранених, дбають про здоров’я місцевих мешканців та внутрішньо переміщених осіб, які знайшли новий дім у нашому місті».
Міський голова наголосив, що з бюджету громади у 2024 році на потреби медичної галузі виділено 107 млн грн. Зокрема, 40 млн грн — на мотивуючі доплати медичним працівникам, понад 5 млн грн — на медикаменти та перев’язувальні матеріали, 3,5 млн грн — на харчування хворих.
Дмитро Биков подякував кожному, хто «прийняв рішення залишитися в місті і тримати на своєму місці спільний гуманітарний спротив ворогу». Побажав медпрацівникам та їхнім родинам міцного здоров’я, оптимізму, сил, наснаги і віри в майбутнє. За вагомий особистий внесок у надання медичної допомоги військовим, проявлену мужність у справі захисту держави та з нагоди Дня медичного працівника Подяку міського голови оголошено старшій медичній сестрі кардіологічного відділення міської лікарні Наталі Хованець. Вона добровільно пішла служити в Збройні сили України з 7 квітня 2023 року та служить у бригаді спецпризначення «Азов» на посаді головної медичної сестри медичної роти. 30 серпня 2023 року була нагороджена почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
За багаторічну сумлінну працю в галузі охорони здоров’я, вагомий особистий внесок у надання медичної допомоги жителям громади Подяка міського голови була оголошена окремим працівникам міської лікарні, Центру ПМСД та медико-санітарної частини ПрАТ «Полтавський ГЗК».
Начальник управління охорони здоров’я Віктор Дудник подякував медичним працівникам усіх структурних підрозділів галузі охорони здоров’я Горішньоплавнівської громади за злагоджену, відповідальну роботу. А міській адміністрації, депутатському корпусу, компанії Ferrexpo, НВП «Фероліт» — за розуміння і системну підтримку медичної галузі громади.
За словами Віктора Дудника, за січень-червень поточного року в міській лікарні медичні послуги отримали на 300 пацієнтів більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. За вказаний період зареєстровано 215 тис. звернень пацієнтів за медичною допомогою до лікарів усіх закладів охорони здоров’я громади. Працівники медичних закладів Горішніх Плавнів вчасно отримують заробітну плату.
До привітань та слів вдячності долучився заступник голови профспілкового комітету медичних працівників міста Сергій Орлов. Він зазначив, що «зараз різко зросла увага до медицини: це, звісно, пов’язано з війною».
Він також підкреслив, що коли чекає на дзвінок, то завжди сподівається, що він від знайомих, які знаходяться на передовій: «Завжди чекаєш на такі дзвінки насторожено».
Від імені колективів медичних закладів міста Сергій Орлов висловив подяку міській адміністрації, депутатському корпусу за системну підтримку.
Подякою департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації за сумлінну і плідну працю, високий професіоналізм, відданість справі та з нагоди Дня медичного працівника були відзначені: лікарка загальної практики Центру ПМСД Альона Горобець, лікарка-кардіолог МСЧ ПРАТ «Полтавський ГЗК» Олена Лантратова, лікарка-кардіолог кардіологічного відділення міської лікарні Наталія Лукоцька. Окремим представникам галузі була оголошена подяка міського управління охорони здоров’я. Працівників медичної галузі міста привітали квітами працівники НВП «Фероліт» на чолі з фінансовою директоркою підприємства Аллою Войтюк.
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