Найкращих медичних працівників Горішніх Плавнів відзначили до професійного свята

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Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих: воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань, мирних громадян, які загинули внаслідок російської збройної агресії. На захід прибули представники міської адміністрації на чолі з міським головою Дмитром Биковим. У своїй промові очільник громади зазначив, що третій рік поспіль країна живе в умовах війни. Попри всі труднощі й виклики воєнного часу, наголосив мер, «комунальні медичні заклади громади, служба екстреної медичної допомоги, медико-санітарна частина ПрАТ «Полтавський ГЗК» стабільно працюють: приймають пацієнтів, лікують хворих і поранених, дбають про здоров’я місцевих мешканців та внутрішньо переміщених осіб, які знайшли новий дім у нашому місті».

«Наша спільна праця спрямована на підвищення рівня надання медичної допомоги, на оновлення й модернізацію закладів охорони здоров’я. І навіть під час воєнного стану ми знаходимо для цього необхідні ресурси», — підкреслив Дмитро Биков.

Міський голова наголосив, що з бюджету громади у 2024 році на потреби медичної галузі виділено 107 млн грн. Зокрема, 40 млн грн — на мотивуючі доплати медичним працівникам, понад 5 млн грн — на медикаменти та перев’язувальні матеріали, 3,5 млн грн — на харчування хворих.

«У цій шляхетній справі нам допомагають меценати: Костянтин Жеваго, Віктор Лотоус, Олександр Мороз. Від початку повномасштабного вторгнення вони надали допомоги на понад 30 млн грн», — вказав міський голова.

Дмитро Биков подякував кожному, хто «прийняв рішення залишитися в місті і тримати на своєму місці спільний гуманітарний спротив ворогу». Побажав медпрацівникам та їхнім родинам міцного здоров’я, оптимізму, сил, наснаги і віри в майбутнє. За вагомий особистий внесок у надання медичної допомоги військовим, проявлену мужність у справі захисту держави та з нагоди Дня медичного працівника Подяку міського голови оголошено старшій медичній сестрі кардіологічного відділення міської лікарні Наталі Хованець. Вона добровільно пішла служити в Збройні сили України з 7 квітня 2023 року та служить у бригаді спецпризначення «Азов» на посаді головної медичної сестри медичної роти. 30 серпня 2023 року була нагороджена почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

«Я дуже рада бути тут з вами сьогодні. Я щаслива усіх вас вітати з цим Днем і сказати, що наші медики найкращі, — наголосила Наталя Хованець. — Тому, що, попри всі перешкоди, які перед ними стоять, вони йдуть до мети, вони виборюють життя наших хлопців і намагаються зробити все можливе і неможливе для того, щоб вони всі повернулися додому. Зі святом вас!».

За багаторічну сумлінну працю в галузі охорони здоров’я, вагомий особистий внесок у надання медичної допомоги жителям громади Подяка міського голови була оголошена окремим працівникам міської лікарні, Центру ПМСД та медико-санітарної частини ПрАТ «Полтавський ГЗК».

Начальник управління охорони здоров’я Віктор Дудник подякував медичним працівникам усіх структурних підрозділів галузі охорони здоров’я Горішньоплавнівської громади за злагоджену, відповідальну роботу. А міській адміністрації, депутатському корпусу, компанії Ferrexpo, НВП «Фероліт» — за розуміння і системну підтримку медичної галузі громади.

«Попри складнощі воєнного часу, наші медичні працівники щоденно надають відповідну медичну допомогу жителям громади та щохвилини рятують життя бійців, які захищають суверенітет і незалежність України на полі бою з російським агресором», — наголосив очільник управління.

За словами Віктора Дудника, за січень-червень поточного року в міській лікарні медичні послуги отримали на 300 пацієнтів більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. За вказаний період зареєстровано 215 тис. звернень пацієнтів за медичною допомогою до лікарів усіх закладів охорони здоров’я громади. Працівники медичних закладів Горішніх Плавнів вчасно отримують заробітну плату.

«Щиросердно вітаю вас, шановні колеги, з професійним святом! Бажаю усім міцного здоров’я, родинного затишку, благополуччя й Перемоги нам усім!», — побажав Віктор Дудник.

До привітань та слів вдячності долучився заступник голови профспілкового комітету медичних працівників міста Сергій Орлов. Він зазначив, що «зараз різко зросла увага до медицини: це, звісно, пов’язано з війною».

«Я дуже, дуже вдячний тим, хто мобілізувався, і тим, хто пішов добровільно, за покликом серця, як Наталя Хованець, до лав Збройних сил України», — наголосив Сергій Орлов.

Він також підкреслив, що коли чекає на дзвінок, то завжди сподівається, що він від знайомих, які знаходяться на передовій: «Завжди чекаєш на такі дзвінки насторожено».

«Я хочу сказати добре слово й про тих, хто став парамедиком. Вони також причетні до Дня медичного працівника. Не маючи медичної освіти, пройшовши коротенькі курси, вони пішли на фронт і допомагають медикам у всьому: від витягнення з окопу пораненого бійця — до евакуації його до стабілізаційного пункту, — підкреслив Сергій Орлов. — Я вдячний донорам, які здають кров. Під час війни це неймовірно важливо. Один донор може врятувати, як мінімум, двох поранених бійців. Закликаю всіх, хто може: будьте донорами».

Від імені колективів медичних закладів міста Сергій Орлов висловив подяку міській адміністрації, депутатському корпусу за системну підтримку.

«Попри воєнний стан, ми маємо можливість придбавати необхідне сучасне обладнання, медикаменти, перев’язувальні матеріали, харчувати певну категорію пацієнтів. Це надважливо», — підсумував він.

Подякою департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації за сумлінну і плідну працю, високий професіоналізм, відданість справі та з нагоди Дня медичного працівника були відзначені: лікарка загальної практики Центру ПМСД Альона Горобець, лікарка-кардіолог МСЧ ПРАТ «Полтавський ГЗК» Олена Лантратова, лікарка-кардіолог кардіологічного відділення міської лікарні Наталія Лукоцька. Окремим представникам галузі була оголошена подяка міського управління охорони здоров’я. Працівників медичної галузі міста привітали квітами працівники НВП «Фероліт» на чолі з фінансовою директоркою підприємства Аллою Войтюк.