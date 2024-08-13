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Із назви Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії таки приберуть ім'я Макаренка

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 581

 

Обговорення щодо перейменування академії тривало впродовж кількох місяців

Обласний коледж «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» перейменують — із назви навчального закладу приберуть згадку радянського педагога. Про це стало відомо із проєкту рішення Полтавської обласної ради.

Після прийняття відповідного рішення назва буде Комунальний заклад вищої освіти «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія» Полтавської обласної ради.

Адміністрація академії має підготувати нову редакцію Статуту закладу освіти, а також посприяти зміні назви у державному реєстрі.

Ім’я Макаренка приберуть з усіх офіційних назв в області

Про перейменування закладів та вулиць, які мають ім’я радянського педагога Антона Макаренка, почали говорити у червні цього року. Змінити назву пропонувалося чотирьом закладам освіти та чотирьом вулицям в області. Крім того, мають демонтувати і пам’ятники та меморіальні дошки, присвячені радянському педагогу. 

Наразі в області залишаються чотири освітніх заклади, які мають ім’я Макаренка:

  • Полтавський ліцей імені А. С. Макаренка Полтавської обласної ради;
  • обласний коледж «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» Полтавської обласної ради;
  • Кременчуцький професійний ліцей імені А. С. Макаренка;
  • науковий ліцей «Політ» при обласному коледжі «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка».

В області зараз також діють і два музеї Макаренка — у Кременчуці та у селі Ковалівка Полтавського району. Саме туди представники Українського інституту національної пам’яті пропонують перемістити усі об'єкти возвеличення діяльності Макаренка із публічного простору.

У червні черговий круглий стіл щодо перейменування закладу відбувся й у стінах Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії. Тоді керівниця академії Леся Крупіна розповіла журналістам, що у разі рекомендації прибрати ім’я Макаренка з назви закладу, академія, скоріш за все, залишиться без імені. А потім «на загальних конференціях висуваємо пропозиції, слухаємо, обговорюємо, кого б ім’я хотіли зараз усі учасники освітнього процесу».

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Макаренко Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія ім. А.С. Макаренка перейменування
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