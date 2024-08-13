Із назви Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії таки приберуть ім'я Макаренка

Обласний коледж «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» перейменують — із назви навчального закладу приберуть згадку радянського педагога. Про це стало відомо із проєкту рішення Полтавської обласної ради.
Після прийняття відповідного рішення назва буде Комунальний заклад вищої освіти «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія» Полтавської обласної ради.
Адміністрація академії має підготувати нову редакцію Статуту закладу освіти, а також посприяти зміні назви у державному реєстрі.
Про перейменування закладів та вулиць, які мають ім’я радянського педагога Антона Макаренка, почали говорити у червні цього року. Змінити назву пропонувалося чотирьом закладам освіти та чотирьом вулицям в області. Крім того, мають демонтувати і пам’ятники та меморіальні дошки, присвячені радянському педагогу.
Наразі в області залишаються чотири освітніх заклади, які мають ім’я Макаренка:
В області зараз також діють і два музеї Макаренка — у Кременчуці та у селі Ковалівка Полтавського району. Саме туди представники Українського інституту національної пам’яті пропонують перемістити усі об'єкти возвеличення діяльності Макаренка із публічного простору.
У червні черговий круглий стіл щодо перейменування закладу відбувся й у стінах Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії. Тоді керівниця академії Леся Крупіна розповіла журналістам, що у разі рекомендації прибрати ім’я Макаренка з назви закладу, академія, скоріш за все, залишиться без імені. А потім «на загальних конференціях висуваємо пропозиції, слухаємо, обговорюємо, кого б ім’я хотіли зараз усі учасники освітнього процесу».
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