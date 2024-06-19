Перейменування Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії: у закладі освіти відбувся круглий стіл

В області продовжують обговорювати питання щодо перейменування закладів освіти, які мають ім'я радянського педагога Антона Семеновича Макаренка
У середу, 19 червня, у приміщенні Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії відбулося засідання обласного круглого столу «Перейменування закладів освіти. Шкільні музеї як простір української ідентичності».
Основною метою зібрання було обговорення перейменування закладів освіти в області, у тому числі й в Кременчуці, які мають ім’я радянського педагога Антона Семеновича Макаренка.
До заходу долучилися заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації Антон Чубенко, директор обласного департаменту освіти і науки Євген Кончаковський, кременчуцькі освітяни та представники міської влади, регіональний представник Українського інституту національної пам’яті (УІНП) у Полтавській області Олег Пустовгар та Олена Охрімчук, начальниця Управління забезпечення реалізації політики національної пам’яті в регіонах УІНП. Головував на засіданні директор Кременчуцького департаменту освіти Геннадій Москалик.
Розпочав Геннадій Федорович засідання із привітання та оголошення мети зустрічі. Директорка академії Леся Крупіна також привітала усіх присутніх у стінах ввіреного їй закладу освіти.
Пані Крупіна розповіла, що за 92 роки з моменту заснування академії її перейменовували уже сім разів.
Директорка сподівається, що на сьогоднішньому круглому столі усім присутнім вдасться фахово розібратися у питаннях перейменування.
Під час засідання круглого столу велася жвава дискусія за участі усіх учасників щодо доцільності перейменування закладу, а також постаті Антона Семеновича Макаренка як радянського педагога та співробітника НКВС.
Учасники круглого столу запропонували провести опитування серед учнівського колективу. Також майбутня назва закладу освіти має локалізуватися із Кременчуком та профілем закладу освіти. Головними ініціаторами мають бути учнівський та педагогічний колективи, і вони мають вирішувати, як заклад освіти називатиметься.
Леся Крупіна підтвердила, що питання перейменування буде обговорюватися з учнівським, батьківським та педагогічним колективами.
Антон Чубенко стверджує, що все ж опитування учнів важливої ролі відігравати не буде.
Усі пропозиції щодо перейменування були зафіксовані та передали спеціальній комісії, яка займається перейменуванням.
Нагадаємо, наразі в області залишаються чотири освітніх заклади, які мають ім'я Макаренка:
Демонтажу підлягають також і пам'ятники та меморіальні дошки, присвячені радянському педагогу.
Наразі в області діють два музеї Макаренка — у Кременчуці та у селі Ковалівка Полтавського району. Саме туди представники Українського інституту національної пам'яті пропонують перемістити усі об'єкти возвеличення діяльності Макаренка із публічного простору.
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