Перейменування Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії: у закладі освіти відбувся круглий стіл

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У середу, 19 червня, у приміщенні Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії відбулося засідання обласного круглого столу «Перейменування закладів освіти. Шкільні музеї як простір української ідентичності».

Основною метою зібрання було обговорення перейменування закладів освіти в області, у тому числі й в Кременчуці, які мають ім’я радянського педагога Антона Семеновича Макаренка.

До заходу долучилися заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації Антон Чубенко, директор обласного департаменту освіти і науки Євген Кончаковський, кременчуцькі освітяни та представники міської влади, регіональний представник Українського інституту національної пам’яті (УІНП) у Полтавській області Олег Пустовгар та Олена Охрімчук, начальниця Управління забезпечення реалізації політики національної пам’яті в регіонах УІНП. Головував на засіданні директор Кременчуцького департаменту освіти Геннадій Москалик.

Розпочав Геннадій Федорович засідання із привітання та оголошення мети зустрічі. Директорка академії Леся Крупіна також привітала усіх присутніх у стінах ввіреного їй закладу освіти.

Пані Крупіна розповіла, що за 92 роки з моменту заснування академії її перейменовували уже сім разів.

— Це пов’язано з тим, що ми «народилися» в Лохвиці. Спочатку це був технікум радянського будівництва, далі це були учительський інститут, Лохвицьке педучилище, Кременчуцьке педучилище, Кременчуцьке педучилище імені Макаренка, Кременчуцький педколедж, Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія.

Директорка сподівається, що на сьогоднішньому круглому столі усім присутнім вдасться фахово розібратися у питаннях перейменування.

Під час засідання круглого столу велася жвава дискусія за участі усіх учасників щодо доцільності перейменування закладу, а також постаті Антона Семеновича Макаренка як радянського педагога та співробітника НКВС.

Учасники круглого столу запропонували провести опитування серед учнівського колективу. Також майбутня назва закладу освіти має локалізуватися із Кременчуком та профілем закладу освіти. Головними ініціаторами мають бути учнівський та педагогічний колективи, і вони мають вирішувати, як заклад освіти називатиметься.

Леся Крупіна підтвердила, що питання перейменування буде обговорюватися з учнівським, батьківським та педагогічним колективами.

— Якщо зараз буде рекомендовано ім’я прибирати, то ми залишаємося із назвою без імені, або на загальних конференціях висуваємо пропозиції, слухаємо, обговорюємо, кого б ім’я хотіли зараз усі учасники освітнього процесу, — запевняє Крупіна.

Антон Чубенко стверджує, що все ж опитування учнів важливої ролі відігравати не буде.

— Проте якщо думка учнівства співпаде з рішенням комісії, це буде дуже добре. І це перейменування може внести новий подих. У Кременчуці дуже багато історичних особистостей, яких би слід було відзначити у назві закладу. Проте важливо, щоб це сприймала і громада.

Усі пропозиції щодо перейменування були зафіксовані та передали спеціальній комісії, яка займається перейменуванням.

Нагадаємо, наразі в області залишаються чотири освітніх заклади, які мають ім'я Макаренка:

Полтавський ліцей імені А. С. Макаренка Полтавської обласної ради;

обласний коледж «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» Полтавської обласної ради;

Кременчуцький професійний ліцей імені А. С. Макаренка;

науковий ліцей «Політ» при обласному коледжі «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка».

Демонтажу підлягають також і пам'ятники та меморіальні дошки, присвячені радянському педагогу.

Наразі в області діють два музеї Макаренка — у Кременчуці та у селі Ковалівка Полтавського району. Саме туди представники Українського інституту національної пам'яті пропонують перемістити усі об'єкти возвеличення діяльності Макаренка із публічного простору.