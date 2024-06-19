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Надзвичайні новини

У Кременчуці ВАЗ збив велосипедиста

Сьогодні, 16:59 Переглядів: 85

Велосипедиста госпіталізували

19 червня близько 14.10 у кварталі 101 в місті Кременчук сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією слідства, автомобіль ВАЗ 21043, під керуванням 70-річного водія, збив 38-річного велосипедиста. Про це повідомив Відділ комунікації поліції в Полтавській області.

Унаслідок ДТП велосипедиста госпіталізували для встановлення ступеня тяжкості отриманих травм.

 

Поліція Кременчука встановлює обставини цієї події. За цим фактом правоохоронці вирішують питання щодо початку розслідування за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Причини та обставини ДТП встановлюють слідчі.

Нагадаємо, що 19 червня близько 12.30 на вулиці Університетській у Кременчуці Hyundai зіткнувся з мотоциклом.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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