ДТП на Університетській у Кременчуці: мотоцикліст госпіталізований

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19 червня близько 12.30 на вулиці Університетській у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), повідомив Відділ комунікації поліції в Полтавській області. За попередньою інформацією слідства, автомобіль Hyundai, під керуванням 24-річного водія, зіткнувся з мотоциклом, яким керував 27-річний місцевий житель.

Унаслідок ДТП мотоцикліста з травмами госпіталізовано до лікарні.

Поліція Полтавщини встановлює обставини цієї події. За цим фактом правоохоронці вирішують питання щодо початку розслідування за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості).

Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

Нагадаємо, що 18 червня у Миргородському районі зіткнулися мотоцикл з легковиком — двоє постраждалих у лікарні.