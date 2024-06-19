У червні допомогу з обласного бюджету отримають 578 мешканців Полтавщини, наголосив очільник полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі.
За повідомленням керівника області, родинам двох загиблих унаслідок російських атак виплатять майже 100 тис. грн. Зокрема, 50 тис. грн отримає сім’я чоловіка з Миргородського району. І таку ж суму — рідні жінки, яка загинула від російського обстрілу в Полтавському районі.
Понад 2,7 млн грн з обласного бюджету виділили сім’ям полеглих Захисників і Захисниць України.
Майже 1,2 млн грн перерахують 136 військовослужбовцям, які отримали поранення. Залежно від ступеня тяжкості кожному виплатять від 5 до 20 тис. грн.
Нагадаємо, у травні матеріальну допомогу з обласного бюджету надали понад 700 мешканцям Полтавщини. Загальна сума виплат — 7,6 млн грн.
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