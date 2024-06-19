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У червні допомогу з обласного бюджету отримають 578 мешканців Полтавщини

Сьогодні, 16:28 Переглядів: 82

 

На це з обласного бюджету спрямували майже 6,2 млн грн

У червні допомогу з обласного бюджету отримають 578 мешканців Полтавщини, наголосив очільник полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі.

— Щомісяця виділяємо кошти на матеріальну допомогу за зверненнями. У червні її отримають 578 жителів Полтавщини. З обласного бюджету спрямували майже 6,2 млн грн, — написав він.

За повідомленням керівника області, родинам двох загиблих унаслідок російських атак виплатять майже 100 тис. грн. Зокрема, 50 тис. грн отримає сім’я чоловіка з Миргородського району. І таку ж суму — рідні жінки, яка загинула від російського обстрілу в Полтавському районі

Понад 2,7 млн грн з обласного бюджету виділили сім’ям полеглих Захисників і Захисниць України.

Майже 1,2 млн грн перерахують 136 військовослужбовцям, які отримали поранення. Залежно від ступеня тяжкості кожному виплатять від 5 до 20 тис. грн. 

— Також спрямовуємо понад 2 млн грн на лікування. Допомогу отримають 354 мешканці області, серед яких діти й ВПО. Ще 70 тис. грн виділили 11 учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Їм виплатять від 2 до 20 тис. грн. Підтримуємо наших людей. Допомагаємо одне одному, — додав Філіп Пронін.

Нагадаємо, у травні матеріальну допомогу з обласного бюджету надали понад 700 мешканцям Полтавщини. Загальна сума виплат — 7,6 млн грн. 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА Пронін соціальний захист допомога
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