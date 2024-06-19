Командування Повітряних сил Збройних сил України повідолмяли про кілька ракет у напрямку Полтавськох області
*фото ілюстративне
Сьогодні, 19 червня, близько 16.05 на Полтавщині чули звуки вибухів. Про це почали повідомляти громадяни у соцмережах.
Повітряну тривогу в області оголосили о 15.48, а вже о 15.56 у пресслужбі командування Повітряних сил Збройних сил України повідомили про ракету через Харківщину у напрямку Полтавщини. Курс ракети тримала на Миргород.
О 16.00 з’явилася інформація про ще одну ракету, цього разу у напрямку Полтави.
Близько 16.05 жителі області почули звуки вибухів.
Наразі офіційної інформації від керівництва області немає.
Повітряна тривога триває й досі.
Відбій повітряної тривоги в області пролунав о 16.19.
Нагадаємо, у понеділок, 17 червня, армія РФ атакувала Полтавщину — поцілила крилатою ракетою Х-59 по цивільній інфраструктурі у Полтавському районі. Внаслідок цього постраждали 22 людини, з них троє — діти.
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