Російська атака по Полтавському району: збільшилась кількість постраждалих (доповюється)

Сьогодні, 14:09 Переглядів: 3 490

О 14.06 жителі Полтави чули звуки, схожі на вибухи. Про це пише Суспільне.Полтава.

У Повітряних силах попереджали про активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку, а також про швидкісну ціль, що летіла у бік Миргорода.

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Російська армія влучила у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на своєму телеграм-каналі. Внаслідок обстрілу є постраждалі, під завалами будівлі можуть перебувати люди, додав Пронін.

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Як повідомив Філіп Пронін о 15.19, станом на зараз відомо про 9 поранених, попередньо без загиблих. Пошкоджені кілька багатоповерхівок. Інформація уточнюється.