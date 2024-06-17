О 14.06 жителі Полтави чули звуки, схожі на вибухи. Про це пише Суспільне.Полтава.
У Повітряних силах попереджали про активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку, а також про швидкісну ціль, що летіла у бік Миргорода.
Російська армія влучила у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на своєму телеграм-каналі. Внаслідок обстрілу є постраждалі, під завалами будівлі можуть перебувати люди, додав Пронін.
Як повідомив Філіп Пронін о 15.19, станом на зараз відомо про 9 поранених, попередньо без загиблих. Пошкоджені кілька багатоповерхівок. Інформація уточнюється.
За словами в.о міського голови Полтави Катерини Ямщикової, на місці влучання не було «абсолютно ніяких військових об'єктів». Біля місця удару створений штаб.
Через російську атаку у Полтавському районі виникло пошкодження електроліній, повідомив Філіп Пронін. Нині знеструмлені 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів. За його словами, аварійні бригади ліквідовують наслідки удару.
За словами начальника ПОВА, кількість постраждалих через російську атаку збільшилась. Нині вже відомо про 12 людей, серед них двоє — діти. Трьох людей госпіталізували.
Нагадаємо, вдень 16 червня на Полтавщині пролунала серія потужних вибухів. За словами начальника ОВА Філіпа Проніна, влучань на території області не зафіксовано, постраждалих немає.
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