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У Миргороді пролунав потужний вибух — влучань не зафіксовано, ніхто не постраждав (додано)

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 1 026

 

Якщо стали свідком події — не виставляйте фото та відео наслідків обстрілу і роботи ППО в інтернет

16 червня у Миргороді пролунав потужний вибух. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та жителі району.

Повітряна тривога була оголошена в 10.56.

Про влучання або збиття ракет чи БПЛА інформації поки що немає.

Якщо ви стали свідком події — не виставляйте фото та відео наслідків і роботи ППО в інтернет.

Додано 11.10: повідомляють про ще кілька вибухів в районі Миргорода.

Додано 11.12: кореспонденти Суспільного повідомляють, що було чутно вибух у Полтавському районі.

Додано 11.34:

— На Полтавщині чули звуки схожі на вибухи. Зберігаємо спокій, влучань на території області не зафіксовано, ніхто не постраждав, — написав у своєму телеграм-каналі начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Нагадаємо, що вночі вибухи чули у Полтаві. А напередодні вдень під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Миргородському районі.

6 травня уламки російського «Шахеда» пошкодили будинок у Миргородському районі.


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Автор: Віктор Крук
Теги: Миргород вибух повітряна тривога ракетний удар
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