У Миргороді пролунав потужний вибух — влучань не зафіксовано, ніхто не постраждав (додано)

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 1 026

Якщо стали свідком події — не виставляйте фото та відео наслідків обстрілу і роботи ППО в інтернет

16 червня у Миргороді пролунав потужний вибух. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та жителі району.

Повітряна тривога була оголошена в 10.56.

Про влучання або збиття ракет чи БПЛА інформації поки що немає.

Якщо ви стали свідком події — не виставляйте фото та відео наслідків і роботи ППО в інтернет.

Додано 11.10: повідомляють про ще кілька вибухів в районі Миргорода.

Додано 11.12: кореспонденти Суспільного повідомляють, що було чутно вибух у Полтавському районі.

Додано 11.34: