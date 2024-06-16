16 червня у Миргороді пролунав потужний вибух. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та жителі району.
Повітряна тривога була оголошена в 10.56.
Про влучання або збиття ракет чи БПЛА інформації поки що немає.
Якщо ви стали свідком події — не виставляйте фото та відео наслідків і роботи ППО в інтернет.
Додано 11.10: повідомляють про ще кілька вибухів в районі Миргорода.
Додано 11.12: кореспонденти Суспільного повідомляють, що було чутно вибух у Полтавському районі.
Додано 11.34:
Нагадаємо, що вночі вибухи чули у Полтаві. А напередодні вдень під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Миргородському районі.
6 травня уламки російського «Шахеда» пошкодили будинок у Миргородському районі.
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