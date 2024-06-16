Ракетні обстріли Полтавщини, мобілізація та страйки у Кременчуці: головне за тиждень

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 1 123

Ситуація навколо дитсадка № 34 та лікарні «Придніпровська», роз’яснення процедури мобілізації і проходження ВЛК, а також можлива розтрата бюджетних коштів кременчуцьким комунальним медіа — ми зібрали для вас ТОП-10 новин Кременчука та Полтавщини, які ви могли пропустити

Цієї середи, 12 червня, біля приміщення міської ради відбулася акція проти об‘єднання лікарні «Придніпровська» з Кременчуцькою першою міською лікарнею ім. О. Т. Богаєвського. Активісти вимагали перемовин з представниками міської влади. Також Вільна профспілка міста Кременчук підготувала звернення до вищого керівництва України та до Полтавського обласного керівництва щодо скасування рішення Кременчуцької міськради від 17 травня про реорганізацію лікарні «Придніпровська». Чи вдалося активістам зустрітися із міською владою та дійти до спільного рішення — читайте у нашому матеріалі.

Жителі Кременчука створили петицію проти об’єднання лікарні «Придніпровська» з Кременчуцькою першою міською лікарнею ім. О. Т. Богаєвського. До чого громадяни закликають — дивіться докладніше.

Схожа ситуація сталася цього тижня і у Кременчуцькому закладі дошкільної освіти № 34. Педагоги та батьки організували збори з вимогою дозволити їм працювати разом із дітьми очно у своєму приміщенні та користуватися укриттям центру позашкільної освіти «Академія майбутнього», що знаходиться через перехрестя. А не орендувати приміщення в іншому садочку, куди і дітям не зручно ходити, і умови там гірші. Як відбулися збори, що говорять вихователі та директорка садочку — у матеріалі журналістів.

Також у середу, 12 червня, колектив садочку, батьки та депутати зустрілися із заступницею міського голови Кременчука Ольгою Усановою та директором депаратменту освіти Геннадієм Москаликом. Чи вдалося педагогам відстояти право працювати у своєму приміщенні — читайте далі.

А ще з’явилася інформація, що після того, як палац культури «Кредмаш» викупив місцевий бізнесмен, частина колективів мала б орендувати приміщення у садочку № 34. Вихователі почали обурюватися. Говорять, ремонт вони робили для своїх вихованців, а не для «Кредмашу». Чи дійсно колективи займатимуть частину приміщення дитсадка — наші журналісти дізнавалися.

Речник Полтавського ОТЦК Роман Істомін цього тижня надав низку роз’яснень щодо мобілізації, відстрочки та проходження ВЛК. Зокрема, військовослужбовець розповів, кому можуть вручити повістки до закінчення строку оновлення облікових даних. Також Істомін розповів, хто має право на відстрочку від мобілізації та як ий порядок її отримання.

Ще під час брифінгу військовослужбовець розповів, хто формує ВЛК та забезпечує їхню роботу, скільки днів може тривати медичний огляд та кому не потрібно оновлювати військово-облікові документи та проходити ВЛК.

Роман Істомін надав також роз’яснення, чому районні ТЦК продовжують вручати повістки на вулицях та пояснив, які бувають методи комплектування Збройних Сил України. Про це та інше — читайте у нашому матеріалі.

Цього тижня Полтавська область кілька разів опинялася під ракетно-дроновою атакою армії РФ.

Пролунали вибухи у Миргородському районі у понеділок, 10 червня. Інформації про влучання не було, проте очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що постраждала одна цивільна людина.

Збивали ворожі безпілотники у небі над Полтавщиною і у ніч на 12 червня. Тоді повітряна тривога в області тривала тривала понад 5 годин: оголосили її о 1.37, а відбій пролунав о 6.48. Повідомлень про влучання чи руйнування в області не було.

Під обстрілами опинився Миргородський район і цими вихідними. Інформація про вибухи з’явилася учора, 15 червня. Також про кілька гучних вибухів у Миргородському та Полтавському районах повідомляли і в неділю, 16 червня. Філіп Пронін відзвітував, що на території області влучань не зафіксовано.

Сколихнули вибухи у суботу і Полтаву — мешканці повідомляли про вибухи близько 23.00. Попередньо, полтавці чули 4 вибухи. Росія атакувала Полтавщину Іскандер-М з Курської області. Начальник Полтавської ОВА Пронін доповів, що влучань на території області немає та ніхто не постраждав.

Нині на кременчуцьких кладовищах тривають роботи з благоустрою — з територій вивозиться сміття та видаляють порослі. Роботи виконує комунальне підприємство «Спецкомбінат ритуальних послуг». Водночас на початку 2024 року КП «СКРП» замовило низку послуг, пов’язаних з благоустроєм кладовищ. Які саме послуги підприємство замовило, з ким та скільки грошей на це пішло — наші журналісти зібрали інформацію.

Цієї п’ятниці, 14 червня, на Кременчуцькій станції переливання крові відзначали Міжнародний день донора. Багато бажаючих прийшли здати кров саме в цей день. Також п’ять чоловіків, які здавали кров 40 і більше разів, отримали посвідчення Почесних донорів. Дивіться детальніше наш репортаж із місця події.

Також напередодні Міжнародного дня донора наша журналістка вперше здавала кров. Про її досвід та детальніше про саму процедуру — у нашому матеріалі.

У Кременчуці на три місяці обмежать рух вулицею Небесної Сотні від перехрестя із вулицею Соборною до перехрестя із вулицею Університетською — комунальники проводитимуть заміну асфальтного покриття. Коли ремонт розпочнуть та планують закінчити, а також кого з водіїв ці обмеження стосуватимуться — читайте докладніше.

Також Кременчуцька міська рада опублікувала схеми, за якими у три етапи проводитиметься ремонт дороги.

Робоча група «Прозорість і підзвітність» проаналізувала використання бюджетних коштів комунальним медіа Кременчуцької громади (КП «Кременчуцька телерадіокомпанія»). Результати перевірки надали поліція, податківці й аудитори. Що робоча група виявила, а також власне розслідування «Кременчуцького Телеграфа» — читайте далі.

Служба безпеки України затримала в Києві 36-річну доньку колишнього мера Полтави, яка співпрацювала з російською владою під час виборів у 2022 та 2023 роках. Виявилось, що жінка, чий батько наразі засуджений за масштабну корупцію, володіє рекламним агентством у Санкт-Петербурзі, яке брало участь у PR-кампанії пропутінської партії «Единая Россия». Деталі слідства, подробиці обшуків та яке покарання жінка може отримати — у матеріалі Телеграфа.

Літні канікули для молоді — чудовий час для відпочинку, але також і можливість заробити трохи грошей та набути корисних навичок. Існує безліч способів, як неповнолітнім знайти роботу. «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з учнями старших класів й студентами місцевих ліцеїв про те, де вони працюють влітку та на що витрачають гроші. Читайте про це наш матеріал.