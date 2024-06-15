У Кременчуці триває благоустрій кладовищ: хто виконує роботи і за скільки

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 0

СКРП самостійно виконує благоустрій на кладовищах, водночас підприємство замовляє аналогічні роботи на майже пів мільйона гривень

Нині на території кременчуцьких кладовищах тривають роботи з благоустрою — з територій вивозиться сміття та видаляють порослі. Роботи виконує комунальне підприємство «Спецкомбінат ритуальних послуг», йдеться у повідомленні телеграм-каналу «Кременчук.Офіційний».

Водночас на початку 2024 року КП «СКРП» замовило низку послуг, пов’язаних з благоустроєм кладовищ. У січні підприємство уклало договір з КП «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628» на вивіз сміття, вартість послуги склала майже 400 тисяч гривень.

За покіс трави СКРП також сплатило кошти — 100 тисяч гривень віддали підприємцю Віталію Коваленку, який ймовірно пов'язаний з місцевою фірмою, що займається виготовленням пам'ятників, меморіальних товарів з граніту тощо. І в тому, і в тому договорі кінцевий строк робіт вказане 31 грудня. Де конкретно мають їх виконувати — не зазначили, угоди укладались напряму без використання електронної системи Prozorro.

Як вказано у повідомленні «Кременчук.Офіційний», працівники КП «СКРП» протягом останніх тижнів:

вивезли сміття зі Свіштовського, Крюківського, Великокохнівського та Ревівського кладовищ, а також на вулиці Олексія Древаля;

видалили порослі на території Свіштовського кладовища;

вивезли сміття зі стихійних звалищ на вулицях Академіка Герасимовича, Максима Кривоноса та Олексія Древаля;

Нагадаємо, на утримання міських кладовищ в належному естетичному та санітарному стані на 2024 рік у бюджеті Кременчука заклали 20,4 млн гривень.