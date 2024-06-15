Кунжут і насіння льону: звичайні насіння захищають від важких хвороб

У лляному і кунжутному насінні міститься найбільше лігнанів, які мають протипухлинну та естрогенну активність, а також є антиоксидантами
Лігнани надають:
Дієтологи рекомендують перетирати кунжутне і лляне насіння в пасту, якою можна поливати овочі: броколі, брюссельську капусту, моркву, селеру. Для цього кунжут і льон можна подрібнити за допомогою кавомолки, розм'якшити порошок водою або кокосовою олією. Додайте подрібнений кунжут до салатів.
Також можна подрібнене насіння додавати у смузі з ягід або какао.
Подрібнений кунжут або льон можна також використовувати в якості корисної добавки в десерти, випічку, сирники тощо.
Як не слід вживати насіння кунжуту і льону
Не посипайте страви насінням у цілісному вигляді!
Слідкуйте за дозуванням - усе має бути в міру.
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