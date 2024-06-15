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Кунжут і насіння льону: звичайні насіння захищають від важких хвороб

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 113

 

У лляному і кунжутному насінні міститься найбільше лігнанів, які мають протипухлинну та естрогенну активність, а також є антиоксидантами

Лігнани надають:

  • протизапальний ефект;
  • антиканцерогенний (в особливості пухлини грудей і простати);
  • підтримують здоров'я судин;
  • джерело клітковини (активують безліч ензимів у печінці для виконання фізіологічного детоксу).

Дієтологи рекомендують перетирати кунжутне і лляне насіння в пасту, якою можна поливати овочі: броколі, брюссельську капусту, моркву, селеру. Для цього кунжут і льон можна подрібнити за допомогою кавомолки, розм'якшити порошок водою або кокосовою олією. Додайте подрібнений кунжут до салатів.

Також можна подрібнене насіння додавати у смузі з ягід або какао.

Подрібнений кунжут або льон можна також використовувати в якості корисної добавки в десерти, випічку, сирники тощо.

Як не слід вживати насіння кунжуту і льону

Не посипайте страви насінням у цілісному вигляді!

Слідкуйте за дозуванням - усе має бути в міру.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: здоров'я насіння льон кунжут користь ЗСЖ корисні рослини захист від хволроб
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