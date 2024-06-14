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25 червня у частини кременчужан не буде води: адреси

Вчора, 22:00 Переглядів: 203

«Кременчукводоканал» ремонтуватиме запірно-регулюючу арматуру

25 червня «Кременчукводоканал» проводитиме роботи із заміни запірно-регулюючої арматури на водопровідній мережі в районі вул. Східної. Про це повідомляє пресслужба мерії.

У зв'язку з цим, тимчасово буде припинено централізоване водопостачання за наступними адресами:

  • вул. Шкільна, буд. 15, 17
  • вул. Східна, буд. 14/22 - 38

Мешканцям рекомендують зробити необхідний запас води. Після завершення ремонтних робіт водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.

Для отримання оперативної інформації звертайтеся до диспетчерської служби КП «Кременчукводоканал» за телефонами: (050) 305-45-71, (067) 403-97-86.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення води
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