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Прокуратура зобов’язала підприємство звільнити частину приміщення дитсадка в Лубнах

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 0

Верховним Судом залишено без змін рішення Господарського суду Полтавської області та постанову Східного апеляційного господарського суду щодо звільнення частини приміщення дитячого садка в м. Лубни.

У Лубнах підприємство зобов’язали звільнити частину приміщення дитсадка № 9 «Берізка» за позовом прокуратури. Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Розслідування встановило, що 5 серпня 2019 року частину приміщення площею майже 250 квадратних метрів передали на баланс Управління з питань комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради розпорядженням Лубенського міського голови.

Того ж дня управління передало приміщення в користування «Комунальному некомерційному підприємству Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» для розміщення амбулаторії загальної практики — сімейної медицини.

 

Законодавство забороняє використовувати об’єкти та майно державних і комунальних закладів освіти не за цільовим призначенням. Окрім того, в соціальних мережах мешканці Лубен скаржилися на неможливість влаштувати дитину до дитячого садка через відсутність вільних місць.

З огляду на ці порушення прокуратура подала позов, який зобов’язав підприємство звільнити частину приміщення дошкільного навчального закладу для його повернення до цільового використання.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Лубни прокуратура
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