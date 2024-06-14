На Полтавщині з початку року викрали 6 мотоциклів — поліція

На Полтавщині з початку року зареєстрували 6 випадків викрадення мотоциклів. Поліція вже розшукала та повернула 4 транспортні засоби власникам, ще два перебувають у розшуку. Про це повідомила пресслужба поліції.
Поліцейські зазначають, що пошук викрадених двоколісних транспортних засобів часто ускладнюється відсутністю у власників реєстраційних документів із серійними номерами. Часто власники залишають транспорт із ключами в замку запалення, що полегшує доступ правопорушникам.
Також бувають випадки, коли особи в стані сп’яніння забувають, де залишили свої мопеди чи скутери.
Щоб убезпечити транспорт від викрадення, поліція радить:
Якщо ваш транспорт все ж таки викрали, негайно повідомте поліцію. Від швидкості вашої реакції залежить результат пошуку.
Нагадаємо, що з початку року на Полтавщині сталося 46 дорожньо-транспортних пригод за участю велосипедистів та мотоциклістів.
Довідково: За незаконне заволодіння транспортним засобом стаття 289 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.
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