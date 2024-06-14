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На Полтавщині з початку року викрали 6 мотоциклів — поліція

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 105

Часто власники залишають транспорт із ключами в замку запалення, що полегшує доступ правопорушникам

На Полтавщині з початку року зареєстрували 6 випадків викрадення мотоциклів. Поліція вже розшукала та повернула 4 транспортні засоби власникам, ще два перебувають у розшуку. Про це повідомила пресслужба поліції.

Поліцейські зазначають, що пошук викрадених двоколісних транспортних засобів часто ускладнюється відсутністю у власників реєстраційних документів із серійними номерами. Часто власники залишають транспорт із ключами в замку запалення, що полегшує доступ правопорушникам.

Також бувають випадки, коли особи в стані сп’яніння забувають, де залишили свої мопеди чи скутери.

 

Щоб убезпечити транспорт від викрадення, поліція радить:

  • Обладнати транспорт охоронною сигналізацією та пристроями проти викрадення.
  • Завжди виймати ключі із замка запалення, навіть якщо залишаєте транспорт ненадовго.
  • Звертати увагу на людей, які цікавляться вашим транспортом, адже вони можуть мати намір його викрасти.
  • На ніч ставити транспорт у гараж із надійними замками або на охоронювану стоянку.
  • Не залишати мотоцикл чи скутер у місцях з поганим освітленням, за можливості залишати транспорт там, де є камери відеоспостереження.

Якщо ваш транспорт все ж таки викрали, негайно повідомте поліцію. Від швидкості вашої реакції залежить результат пошуку.

Нагадаємо, що з початку року на Полтавщині сталося 46 дорожньо-транспортних пригод за участю велосипедистів та мотоциклістів. 

Довідково: За незаконне заволодіння транспортним засобом стаття 289 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: викрадення мотоцикл
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