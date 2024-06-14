На Полтавщині з початку року викрали 6 мотоциклів — поліція

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 105

Часто власники залишають транспорт із ключами в замку запалення, що полегшує доступ правопорушникам

На Полтавщині з початку року зареєстрували 6 випадків викрадення мотоциклів. Поліція вже розшукала та повернула 4 транспортні засоби власникам, ще два перебувають у розшуку. Про це повідомила пресслужба поліції.

Поліцейські зазначають, що пошук викрадених двоколісних транспортних засобів часто ускладнюється відсутністю у власників реєстраційних документів із серійними номерами. Часто власники залишають транспорт із ключами в замку запалення, що полегшує доступ правопорушникам.

Також бувають випадки, коли особи в стані сп’яніння забувають, де залишили свої мопеди чи скутери.

Щоб убезпечити транспорт від викрадення, поліція радить:

Обладнати транспорт охоронною сигналізацією та пристроями проти викрадення.

Завжди виймати ключі із замка запалення, навіть якщо залишаєте транспорт ненадовго.

Звертати увагу на людей, які цікавляться вашим транспортом, адже вони можуть мати намір його викрасти.

На ніч ставити транспорт у гараж із надійними замками або на охоронювану стоянку.

Не залишати мотоцикл чи скутер у місцях з поганим освітленням, за можливості залишати транспорт там, де є камери відеоспостереження.

Якщо ваш транспорт все ж таки викрали, негайно повідомте поліцію. Від швидкості вашої реакції залежить результат пошуку.

Нагадаємо, що з початку року на Полтавщині сталося 46 дорожньо-транспортних пригод за участю велосипедистів та мотоциклістів.

Довідково: За незаконне заволодіння транспортним засобом стаття 289 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.