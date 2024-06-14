На Полтавщині шахраї ошукали полтавців майже на 25 тисяч гривень

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 136 Коментарів: 1

На Полтавщині поліція продовжує фіксувати факти шахрайства за схемою «Друг просить у борг». Суть цієї схеми полягає у поширенні фіктивних повідомлень у різних месенджерах від начебто знайомих або близьких людей, які просять терміново скинути гроші на картку.

Минулої доби жертвами фішингових атак стали двоє жителів обласного центру. Під приводом позичити гроші громадяни перерахували шахраям близько 25 тисяч гривень. За цими фактами слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочав кримінальні провадження за ч.1 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Оперативно-розшукові та слідчі дії тривають, і особи, що можуть бути причетні до злочину, встановлюються.

Поліція радить не поспішати з допомогою, якщо у месенджері ви отримали таке повідомлення. Перед тим, як щось робити, переконайтеся, чи справді вашому члену родини або знайомому потрібна фінансова підтримка.

Фішингові атаки також можуть відбуватися за допомогою онлайн-голосувань. Зловмисники використовують зображення дітей та просять проголосувати на підтримку їхньої участі у конкурсах, таким чином отримуючи доступ до акаунтів жертв, які намагаються залишити свій голос.

Коли зловмисник авторизується в акаунті жертви, він отримує доступ до контактів людини. У частини контактів зловмисники намагаються отримати грошові кошти, а в інших випадках вони здійснюють розсилку на фішингові посилання. Це можуть бути також голосування, які цікаві саме конкретній людині.

Основні правила безпеки, щоб не стати жертвою шахраїв:

Перетелефонуйте другу за номером, який ви точно знаєте, а не за тим, що вказаний на сторінці у соцмережах. Пам’ятайте: якщо шахрай зламав сторінку, то міг змінити номер телефону в профілі. Запитайте друга про те, що можете знати тільки ви. Таке питання відразу викриє шахрая. Напишіть спільним друзям у соцмережах і запитайте, чи не отримували вони подібних повідомлень від людини, яка просить у вас фінансову допомогу. Шахраї, як правило, одночасно роблять розсилку всім підписникам зламаної сторінки.

Національна поліція також закликає захистити свої акаунти від можливого зламу:

Створюйте надійні, складні паролі та не використовуйте один пароль для кількох ресурсів. Пароль має містити не менше 8 символів, літери, цифри та спеціальні символи. За можливості, оновіть паролі до облікових записів та на електронних поштових скриньках.

Пароль має містити не менше 8 символів, літери, цифри та спеціальні символи. За можливості, оновіть паролі до облікових записів та на електронних поштових скриньках. Вмикайте двофакторну аутентифікацію всюди, де є така можливість. Для входу до акаунту, крім логіну та паролю, потрібно буде ввести код-підтвердження, що приходить на телефон, електронну скриньку або у відповідний додаток.

Для входу до акаунту, крім логіну та паролю, потрібно буде ввести код-підтвердження, що приходить на телефон, електронну скриньку або у відповідний додаток. Не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, навіть якщо вони надійшли від друга. Пам’ятайте: якщо його акаунт зламали, зловмисники можуть розсилати посилання, за якими ховається вірус або фішинговий ресурс.

Нагадаємо, кременчужанка розповіла, як шахраї отримали доступ до її акаунта та розіслали прохання скинути гроші на ліву картку.