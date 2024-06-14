На Полтавщині шахраї ошукали полтавців майже на 25 тисяч гривень

На Полтавщині поліція продовжує фіксувати факти шахрайства за схемою «Друг просить у борг». Суть цієї схеми полягає у поширенні фіктивних повідомлень у різних месенджерах від начебто знайомих або близьких людей, які просять терміново скинути гроші на картку.
Минулої доби жертвами фішингових атак стали двоє жителів обласного центру. Під приводом позичити гроші громадяни перерахували шахраям близько 25 тисяч гривень. За цими фактами слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочав кримінальні провадження за ч.1 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Оперативно-розшукові та слідчі дії тривають, і особи, що можуть бути причетні до злочину, встановлюються.
Поліція радить не поспішати з допомогою, якщо у месенджері ви отримали таке повідомлення. Перед тим, як щось робити, переконайтеся, чи справді вашому члену родини або знайомому потрібна фінансова підтримка.
Фішингові атаки також можуть відбуватися за допомогою онлайн-голосувань. Зловмисники використовують зображення дітей та просять проголосувати на підтримку їхньої участі у конкурсах, таким чином отримуючи доступ до акаунтів жертв, які намагаються залишити свій голос.
Коли зловмисник авторизується в акаунті жертви, він отримує доступ до контактів людини. У частини контактів зловмисники намагаються отримати грошові кошти, а в інших випадках вони здійснюють розсилку на фішингові посилання. Це можуть бути також голосування, які цікаві саме конкретній людині.
Основні правила безпеки, щоб не стати жертвою шахраїв:
Національна поліція також закликає захистити свої акаунти від можливого зламу:
Нагадаємо, кременчужанка розповіла, як шахраї отримали доступ до її акаунта та розіслали прохання скинути гроші на ліву картку.
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