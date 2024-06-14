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У суботу у Кременчуці діятимуть три графіки погодинних відключень (додано)

Сьогодні, 18:55 Переглядів: 593

 

Причиною цьому називають зниження роботи сонячних електростанцій та ремонт атомного енергоблоку  

У суботу, 15 травня, у Кременчуці та на Полтавщині графіки погодинного відключення світла діятимуть майже увесь день. Про це повідомляють у пресслужбі Національної енергетичної компанії «Укренерго».

Для побутових та промислових споживачів світло вимикатимуть із 08.00 до 23.00.

Також завтра із 16.00 до 20.00 «Укренерго» планує застосовувати обмеження споживання електроенергії для більшої кількості споживачів.

 

Причиною цьому у компанії називають зниження роботи сонячних електростанцій у зв’язку із хмарністю в областях, а також проведення ремонтних робіт одного із атомних енергоблоків.

При цьому для об'єктів критичної інфраструктури погодинні графіки застосовуватися не будуть.

Детальну інформацію з графіками та чергами для Полтавської області «Полтаваобленерго» оприлюднить пізніше.

Додано:

За даними пресслужби акціонерного товариства «Полтаваобленерго», у Кременчуці та на Полтавщині завтра діятимуть три графіки погодинного відключення світла.

Перший графік — з 08.00 до 16.00. 

 

Другий графік - з 16.00 до 20.00.

 

Третій графік - з 20.00 до 23.00.

 

Знайти свою чергу можна у переліку адрес.

Нагадаємо, завтра, 15 червня, у Кременчуці також можливі і планові відключення електроенергії.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення електроенергії відключення світла погодинні відключення Укренерго графік відключень
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